«Газпром» отчитался о рекордном в истории крушении добычи газа 29.09.2023, 14:18

1,532

Китай купит в этом году в семь раз меньше, чем импортировал Евросоюз.

«Газпром» переживает рекордный в своей истории обвал добычи природного газа после потери европейского рынка, куда до войны уходило до трети добытого компанией сырья, сообщает The Moscow Times.

По итогам первого полугодия добыча «Газпрома» составила 179,45 млрд кубометров, сообщила компания в ежеквартальном отчете. По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы упали на 25%, а если сравнивать с довоенным периодом — практически на треть: в январе–июне 2021 года «Газпрома» добыл 260,8 млрд кубов.

Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно. Так, в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, «Газпром» урезал добычу на 16%, а после развала СССР — лишь на 12% (в период с 1992 по 1998 год).

Фактически продажи газа на внутренний рынок и за рубеж оказались еще ниже — 166 млрд кубометров за 6 месяцев, что на 27% меньше, чем годом ранее. «Снижение добычи газа группы связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа», — объясняет «Газпром» в отчете.

Обладая самыми большими на планете запасами газа, которые оцениваются в 67 трлн кубометров, Россия оказалась без возможности его продавать после того, как Кремль сначала потребовал от европейских клиентов оплачивать поставки «в рублях», а затем последовательно отключил от трубы все страны, которые отказались принять ультиматум. И хотя власти лелеют надежду развернуть газовые потоки на восток и создать «газовый хаб» в Турции, в реальности деть лишний газ просто некуда: около 90 млрд кубометров ежегодной добычи осталось без покупателей, оценивает Bloomberg.

Китай, согласно плану эксплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году 22 млрд кубометров газа — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. А предложение президента Владимира Путина нарастить прокачку до 100 млрд кубов, озвученное на встрече с Си Цзиньпином в Кремле, осталось без ответа. Вместо новой российской трубы, одно строительство которой займет не менее пяти лет и обойдется в миллиарды долларов, Китай дал добро проекту газопровода из Туркмении.

По итогам второго полугодия 2022 года «Газпром» получил 1,2 трлн рублей чистого убытка. В январе–июне 2023 года компании удалось выйти на прибыль (296 млрд рублей), которая, впрочем, оказалась в 5 раз ниже прошлогодней и компенсировала лишь одну шестую от накопленных потерь. Более года «Газпром» живет в режиме кассового разрыва, когда поступления на счета не покрывают оттоки, и вынужден тратить запасы наличных, чтобы оплатить расходы. «Денежная подушка» компании за период с июля 2022 года по июль 2023-го «сдулась» втрое — с 2 до 0,7 трлн рублей.

Чтобы залатать бюджет газовой монополии, российские власти планируют рекордное за 11 лет повышение газовых тарифов для населения: с июля 2024 года они будут увеличены на 11,2%, а с июля 2025 года — еще на 8,2%. Накопленным итогом за два года газ подорожает для граждан на 20%, а с начала войны — на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды — на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексация не проводилась.

В прошлом году «Газпром» продал на внешние рынки 100 млрд кубов — минимальный объем с последних лет Советского Союза. А в этом год его экспорт в Европу схлопнулся до уровней брежневского застоя — 12 млрд кубометров в первой половине года.

Даже в гипотетическом сценарии, когда война заканчивается, режим Путина рушится, а Москва пытается нормализовать отношения с Западом, вернуться на европейский газовый рынок будет непросто, считает Екатерина Филиппенко, глава нефтегазовых исследований в Wood Mackenzie: «Россия нарушила доверие бизнеса и правительств в Европе. И потребуется время, чтобы заново выстроить это доверие и вернуться с какими-либо дополнительными объемами (газа)».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».