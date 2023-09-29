«Дополнительным аргументом стало нежелание делиться деньгами с режимом» 29.09.2023, 14:21

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Белорусы рассказали, как отказались от курения.

Сигареты в Беларуси дорожают быстрее, чем любые другие потребительские товары. Правительство в октябре в очередной раз повысит ставки акцизов на них, что отразится на розничных ценах — некоторые марки подорожают сразу на 50 копеек. «Зеркало» спросило у белорусов, не отказываются ли они от курения на фоне подорожания сигарет и сколько на этом удается экономить.

В месяц на сигареты тратили около 150 рублей на двоих

По данным Белстата, в августе табачные изделия в годовом выражении подорожали на 53,4%. С начала этого года рост составил 42,9%. Это самый большой рост цен среди потребительских товаров. С 1 октября все производители и импортеры повышают цены на многие сигареты, в некоторых случаях — сразу на 50 копеек.

Активный рост цен порой становится одной из причин для белорусов для того, чтобы бросить курить.

Виктор (имена изменены) и его девушка бросили курить одновременно примерно месяц назад. Главной причиной такого решения, по словам мужчины, стала забота о здоровье будущего ребенка — пара решила, что однажды они хотят иметь детей и лучше к этому готовиться заранее. Вторая причина — цены на сигареты и их регулярный рост.

— Бросил после того, как нашел девушку. Так совпало, что у нас одинаковые взгляды, мы планируем детей, но мы и курили оба. А сейчас уже месяц как бросили, — говорит Виктор и добавляет детали второй причины: — Если бы дорожали только сигареты, проблемы не было бы, а так дорожает все. Это повод задуматься о том, чтобы на чем-то экономить. Естественно, сразу падает взгляд на то, что это еще и вредно.

В месяц на сигареты у пары уходило примерно по 75 рублей с человека. Это 150 рублей на двоих. Если пара продолжит в том же духе, то в течение ближайшего года они сэкономят минимум 1800 рублей. А если сигареты в нашей стране продолжат дорожать, то даже больше.

Отказаться от привычки, по словам Виктора, было несложно: «Пачки две еще скурили после того, как сказали, что бросаем, — остальное сила духа». Хотя, признается он, иногда хочется покурить, но не ради табака, а «ради наслаждения вечером на балконе». Зато уже сейчас он заметил, что у него «зубы стали белее». «На работе стало больше времени, даже обед увеличился из-за того, что не хожу курить», — говорит Виктор.

Бросали курить не из-за цен, но экономия вышла приличная

Марк перестал курить по другой причине — его подтолкнуло «отвратительное качество табака», а не цены или подорожание сигарет. Однако ранее он выкуривал по пачке сигарет ежедневно, значит, по его словам, тратил на это около 5 рублей в день. В месяц это 150 рублей. Выходит, что даже если не учитывать изменение цен, то с весны, когда мужчина отказался от этой привычки, он сэкономил около 900 рублей. За год, по грубым подсчетам, экономия получается около 1800 рублей, это больше, чем средняя зарплата по стране (в августе после вычета налогов она была 1648 рублей).

— Первые три дня было сложно. Неделю была ломка — спасали леденцы. Теперь зубы стали белее, пропала одышка, — говорит он.

Алексею чуть больше 30 лет. С 17 он был курильщиком. Но в конце прошлого года понял, что эта привычка не приносит прежнего удовольствия — скорее наоборот, ему стало неприятно ощущение «стаи нагадивших кошек во рту» по утрам и кашля. Дополнительным аргументом отказаться от сигарет, по его словам, стало «нежелание делиться деньгами с режимом», он решил, что если откажется от курения, то «ни копейки в виде акцизов не пойдет режиму».

А вот экономия денег совсем не была в списке аргументов за отказ от этой привычки. Соответственно, мужчина не считал, сколько удалось сэкономить с того времени. Но мы посчитали за него. Мужчина рассказал, что в месяц на сигареты тратил около 80 рублей. За десять месяцев экономия получается 800 рублей.

— Благодаря тому, что пришло осознание бесполезности привычки, бросить было не очень сложно. Но до нового года тянуло покурить. Когда пытался бросить раньше по настоянию близких, было в разы сложнее, как итог — и не получалось, — говорит Алексей. — После отказа от сигарет пропал кашель по утрам (в последнее время прямо давился от него), нет ужасного запаха и привкуса во рту, и отдышка ушла.

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