Российские пропагандисты хотели высмеять Веру Брежневу, но подставили сами себя 29.09.2023, 14:26

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Певица выпустила клип на песню на украинском языке.

Российские пропагандисты продолжают активно следить за жизнью и творчеством украинской певицы Веры Брежневой, чтобы не упустить возможность оболгать ее. Однако в очередной раз, как и всегда, опозорились, пишет obozrevatel.com.

Не прошло и нескольких часов после анонса новой песни звезды «Дякую», как российские пропагандисты бросились размышлять над внутренним состоянием артистки. Заголовки росСМИ запестрили словами о разводе певицы с Константином Меладзе, хотя сама она на это ни словом не намекала.

«Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопрос, и просто пыталась жить в моменте», – поделилась исполнительница абстрактными переживаниями без привязки к событиям.

Скорее всего, причиной такого «разобранного состояния» стал переезд Брежневой из РФ, полномасштабная война, хейт и осознание себя как украинской певицы. Впрочем, пропагандисты увидели в признании звезды только намеки на то, что ее браку пришел конец.

РосСМИ оболгали знаменитость, назвав ее «распоясавшейся женой» и выдали, будто Меладзе «выставил ее из дома за проукраинскую позицию». Эта версия, кстати, диаметрально противоположна предыдущей, где те же россияне писали, будто Брежнева «обобрала мужа до нитки», а он спился от горя.

Однако это не единственный момент, где РосСМИ подставили сами себя. Пост, который они явили публике, даже не оригинальный, а переведен с украинского языка на русский.

На самом же деле, в своей новой песне «Дякую» Брежнева рассказала о практике благодарности, которую делала ежедневно в течение 108 дней.

«Энергия, родившаяся в процессе, трансформировалась через язык музыки. И песня, и видео, съемки которого проходили на Киевском море с 6 утра и до комендантского часа, наполнены светом, содержанием и верой», – написала звезда, в который раз доказывая, что внутренние переживания артистки были связаны с судьбой своей страны, а не «разводом».

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