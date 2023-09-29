закрыть
29 сентября 2023, пятница, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты хотели высмеять Веру Брежневу, но подставили сами себя

  • 29.09.2023, 14:26
  • 2,064
Российские пропагандисты хотели высмеять Веру Брежневу, но подставили сами себя

Певица выпустила клип на песню на украинском языке.

Российские пропагандисты продолжают активно следить за жизнью и творчеством украинской певицы Веры Брежневой, чтобы не упустить возможность оболгать ее. Однако в очередной раз, как и всегда, опозорились, пишет obozrevatel.com.

Не прошло и нескольких часов после анонса новой песни звезды «Дякую», как российские пропагандисты бросились размышлять над внутренним состоянием артистки. Заголовки росСМИ запестрили словами о разводе певицы с Константином Меладзе, хотя сама она на это ни словом не намекала.

«Очень долго у меня был внутренний траур. Внутри была тишина и тьма, не звучала музыка, и улыбка, если и была, то только на лице, не в глазах и не в душе. Я была в разобранном состоянии, искала свои смыслы, ответы на вопрос, и просто пыталась жить в моменте», – поделилась исполнительница абстрактными переживаниями без привязки к событиям.

Скорее всего, причиной такого «разобранного состояния» стал переезд Брежневой из РФ, полномасштабная война, хейт и осознание себя как украинской певицы. Впрочем, пропагандисты увидели в признании звезды только намеки на то, что ее браку пришел конец.

РосСМИ оболгали знаменитость, назвав ее «распоясавшейся женой» и выдали, будто Меладзе «выставил ее из дома за проукраинскую позицию». Эта версия, кстати, диаметрально противоположна предыдущей, где те же россияне писали, будто Брежнева «обобрала мужа до нитки», а он спился от горя.

Однако это не единственный момент, где РосСМИ подставили сами себя. Пост, который они явили публике, даже не оригинальный, а переведен с украинского языка на русский.

На самом же деле, в своей новой песне «Дякую» Брежнева рассказала о практике благодарности, которую делала ежедневно в течение 108 дней.

«Энергия, родившаяся в процессе, трансформировалась через язык музыки. И песня, и видео, съемки которого проходили на Киевском море с 6 утра и до комендантского часа, наполнены светом, содержанием и верой», – написала звезда, в который раз доказывая, что внутренние переживания артистки были связаны с судьбой своей страны, а не «разводом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»