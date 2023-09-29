На свободу вышел экс-руководитель «Аховы птушак Бацькаўшчыны» 29.09.2023, 14:37

Виктор Фенчук

Виктор Фенчук провел в колонии полтора года за протесты.

Бывший руководитель ликвидированной властями «Аховы птушак Бацькаўшчыны», ученый-орнитолог Виктор Фенчук вышел на свободу из колонии, сообщает «Еврорадио».

По информации «Еврорадио», Виктор Фенчук целиком отбыл назначенный срок и вышел на свободу.

Напомним, 12 мая 2022 года суд признал ученого виновным по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Поводом послужили несколько фото с протестных маршей, в которых он участвовал.

Орнитолога приговорили к 2,5 года колонии общего режима, засчитав проведенное в СИЗО время как день за полтора. Таким образом, он провел в заключении около полутора лет.

Виктор Фенчук возглавлял «Ахову птушак Бацькаўшчыны» с 2007 по 2014 год, потом был ее сотрудником. АПБ — одна из крупнейших природоохранных организаций Беларуси, которая более 20 лет занималась охраной птиц и сохранением биоразнообразия в стране.

Виктора Фенчука задержали 1 сентября 2021 года, а организацию ликвидировали в марте 2022-го, обвинив в «экстремизме под видом волонтерства». В частности, за поддержку протеста с помощью выражения «Птушкі з народам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».