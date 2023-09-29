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Момент удара оккупантов по своему СУ-35 над Токмаком показали на видео

  • 29.09.2023, 14:42
  • 3,062
Момент удара оккупантов по своему СУ-35 над Токмаком показали на видео

У экипажа не было шансов.

Российский самолет СУ-35 был сбит вблизи оккупированного Токмака в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, СУ-35 сбили сами оккупанты. В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент атаки российского ПВО на свой самолет.

«Вчера появилась информация о сбитом российском истребителе Су-35 вблизи Токмака в Запорожской области. Судя по всему, «отличилось» ПВО оккупантов, которое и «приземлило» свой самолет стоимостью около 100 миллионов долларов. Факт уничтожения вражеского самолета подтверждает мониторинговый канал monitor.

Также сегодня российский авиационный Z-блогер Fighterbomber опубликовал фотографию Су-35 с пожеланиями пилоту вечного полета, подтверждая тем самым гибель экипажа. На видео, вероятно, момент сбивания вражеского истребителя. Такой френдли-файер», — пишет издание.

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