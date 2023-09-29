«В последний год у меня были занятия только один раз в неделю» 29.09.2023, 14:49

Выпускницы белорусского и польского вузов сравнили свое образование.

В ожидании очередных нововведений в высшем образовании белорусы всё чаще задумываются об учёбе за рубежом. Анна и Ольга (имя изменено) почти одновременно получили одну и ту же специальность — юридическую — в разных странах. Анна училась в Варшавском университете, а Ольга — в БГУ. MOST задал девушкам одинаковые вопросы об учёбе и зарплате после неё.

Анна закончила Варшавский университет по программе NAWA (ранее — BUWiWM) — Национального агентства академических обменов. Она поступала пять лет назад. Ольга в 2021 году окончила юрфак БГУ.

Как поступали?

Анна: Из документов по программе NAWA нужны были справки об окончании «зерувки» (подготовительного курса для иностранцев. — Прим. MOST) и о состоянии здоровья, школьный аттестат с апостилем. За участие в рекрутации я платила 85 злотых. Но при желании подавать документы на несколько специальностей сразу платить нужно за каждую.

Сначала я онлайн заполнила заявление на сайте университета. В нём нужно было указать средний балл аттестата и баллы по отдельным предметам. Ещё у меня были результаты консульских экзаменов — я сдавала их, чтобы попасть в «зерувку». Насколько я знаю, потом правила поступления изменили, а в некоторых университетах даже принимают результаты белорусского централизованного тестирования и пересчитывают по своей системе.

Потом появились сроки, в которые нужно было принести документы в университет. Личное присутствие абитуриента для этого не требовалось, принести документы мог любой человек.

Ольга: Подавать документы нужно было лично: ехала из маленького города в столицу. Нужны были школьный аттестат, сертификат централизованного тестирования по трём предметам (я сдавала русский и английский языки и обществоведение), паспорт и фотографии 3х4 см. Кажется, ещё требовалась медицинская справка. Ещё я подавала копию удостоверения чернобыльца. Оно давало право на льготу при получении общежития.

После окончания приёмной кампании всех абитуриентов собрали в большой аудитории и объявили проходные баллы для бюджетников и платников. У меня было 307 баллов. Я поступила на платное.

А общежитие предоставлялось?

Анна: Зачисление в университет не даёт автоматического права на получение общежития, но в моём университете места в общежитии предоставляли всем иностранцам. Насколько я помню, для этого нужно было подать заявку и пакет документов. Помню, что нужно было указывать адрес прописки или проживания в Беларуси и расстояние, на котором он находится от университета. Дополнительно требовали справку о доходах семьи, так как в первую очередь места в общежитии предоставляются наиболее нуждающимся.

Ольга: В БГУ общежитие дают не всем иногородним. В первую очередь рассматривались льготники: абитуриенты из многодетных семей, сироты, абитуриенты с удостоверением чернобыльца и другие.

Мне предоставили довольно хорошее общежитие: блок на две комнаты с кухней, душевой и туалетом. В одной комнате жило два человека, во второй — четыре. В месяц общежитие стоило в районе 30 рублей.

Какой была программа? Как организовано обучение?

Анна: Обучение длилось пять лет. В Польше степени бакалавра как таковой нет: здесь считается, что научные степени начинаются от магистра, а после трёх лет признаётся диплом licencjata.

Кафедра, на которой я проходила обучение, была довольно большой: в разные периоды обучения было от 500 до 700 человек на потоке. На все без исключения занятия мы записывались самостоятельно. Заранее составленного расписания университет не предоставлял. Это и плюс, и минус. С одной стороны, можно выбрать занятия, которые удобны и интересны, а с другой стороны — желающих попасть в конкретные группы зачастую больше, чем мест в них. Поэтому план иногда был разбитым. Но зато расписание можно было составить так, чтобы выходные были среди недели.

С третьего по пятый курс мне нужно было изучить определённое количество предметов на выбор. Теоретически можно пройти их за один год, а следующие два года заниматься дипломом, но это очень сложно. В основном все старались сделать побольше на третьем году обучения, чтобы на пятом курсе остались один-два предмета. Так, в последний год у меня были занятия в университете только один раз в неделю в первом семестре, а во втором — только консультации по дипломной работе.

Курсовых работ как таковых у нас не было. Но условием получения зачёта по некоторым предметам была подготовка письменной работы на определённую тему. Обычно это было 5-10 страниц текста по теме конкретных занятий. Иногда такая работа предлагалась по желанию — для тех, кто хочет пять по предмету.

Ольга, БГУ: Моя учёба длилась пять лет: половину обучения я проходила на дневной форме, а потом перевелась на заочную. Это было обусловлено высокой стоимостью (около 5 тыс. рублей в год). Плюс появились новые интересы, которые начали приносить доход.

На дневной форме у нас каждый семестр было готовое расписание, оно висело на стенде. Пары проходили с восьми утра до 15-16 часов дня с понедельника по пятницу.

На заочной форме в течение нескольких недель за семестр нужно было посещать лекции в университете. Расписание там тоже было готовое, и его тоже можно было найти только в стенах университета. Очень неудобно!

Курсовые работы у нас были обязательной частью учебного процесса. Писать их нужно было раз в семестр. Выбирать преподавателя и дисциплину можно было самостоятельно. Для этого достаточно было прийти на кафедру и записаться к преподавателю, при условии, что у него есть места. Если запись в начале учебного года пропустили — выбирать придётся среди тех преподавателей, которые ещё свободны. На написание курсовой давалось несколько месяцев, но, как правило, студенты пишут за несколько недель. В теории была возможность консультироваться с преподавателями. Но на практике оказалось, что они не очень хотят помогать в этом вопросе. Ну, или мне такие попадались. Защита курсовой проходила у того же преподавателя, у которого она писалась. Несколько вопросов — и выставляется отметка.

Как сдавали экзамены? А пересдачи были?

Анна: Экзамены в основном были устные, но в Польше есть университеты, которые делают уклон на письменные, например Ягеллонский университет. В моём университете на первом курсе для всех иностранцев был организован дополнительный экзаменационный день для устного экзамена. Это делалось, чтобы у студентов была возможность в спокойной обстановке сформулировать мысли и ответить так, как они понимают тему: никто не требовал зубрить слово в слово.

Если получил два балла, была пересдача. Она была бесплатная. И на экзамен, и на пересдачу нужно регистрироваться на сайте университета. И здесь нужно не упустить удачный момент, так как места к нестрогим профессорам разлетаются как горячие пирожки.

Ольга: Все экзамены у нас были устными, не помню, чтобы хоть один проходил в письменной форме. Пять человек заходят в аудиторию, тянут билет и садятся готовиться в течение 15-20 минут. Потом первый садится отвечать. Отвечает, выходит, заходит следующий. Дополнительные вопросы и вообще отношение к студенту напрямую зависят от преподавателя.

Пересдачи у нас были неоднократно, они бесплатные. У меня за всё время обучения было две или три. Но так вышло, что к этим предметам я не готовилась и морально была готова к пересдаче. Договариваться о пересдаче нужно было напрямую с преподавателем: кто-то назначал официальные пересдачи, а кто-то давал возможность пересдать в сжатые сроки без отметки об этом.

Как проходила практика? Она оплачивалась?

Анна: Практику студенты ищут сами, но не на всех факультетах она обязательна. Моя практика была обязательной и в общей сложности нужно было пройти 320 часов, 80 из которых — обязательно в государственных структурах. Государственная практика не оплачивается, если делаешь минимум часов. Но есть программы практики на всё лето. Если, например, студент три месяца является полноценным работником суда, то платят зарплату. Об этом я узнала уже на практике, к сожалению.

За практику на фирмах обычно платят, но сумма и требования зависят от размера и престижности фирмы. Несудебную часть практик я разделила на две части: на одной мне платили, а на другой — нет. Там, где платили, было, конечно, приятнее работать, да и знаний оттуда я вынесла гораздо больше.

Ольга: Практика была обязательной частью обучения. На выбор предоставлялась практика в суде, следственном комитете или в прокуратуре. Искать практику нужно было самостоятельно. Она не оплачивалась. На время практики студенту назначался ответственный преподаватель, который мог проверить, проходит ли студент практику. Ему же сдавался отчёт о практике, и у него проходила защита.

А распределение есть?

Анна: Конечно нет! Единственный принудительный бесплатный труд — это практика в суде. Но это потому что специальность непосредственно связана с судами, и это действительно классный и бесценный опыт.

Ольга: Мне не нужно было отрабатывать, потому что я училась на платном. Отработка в моём университете была обязательной только для бюджетников. Они отрабатывали два года, а если поступали по целевому направлению — пять лет.

Какая стартовая зарплата? Легко было устроиться на первую работу?

Анна: Если речь о государственных структурах, то обычно это немного выше минимальной зарплаты, скажем, в районе 5 тыс. злотых брутто. В канцеляриях всё зависит от размера и уровня фирмы. Там, где больше клиентов, платят больше, но и делать приходится очень много. Самый оптимальный вариант для начала карьеры — международные фирмы, в которых есть свои юридические отделы. Зарплата в компаниях — около 10 тыс. злотых. Но всё зависит от навыков и опыта выпускника.

Устроиться было скорее легко, чем сложно. Я и все мои знакомые, с которыми я училась, нашли работу очень быстро. Не знаю, везение это или наши прокаченные скиллы, но образование играет роль – это точно!

Ольга: Я не собиралась работать юристом в Беларуси. На третьем курсе у меня была попытка устроиться в компанию, но дольше нескольких дней я там не продержалась. Появились вопросы по здоровью, и я ушла. Зарплату мне предлагали там в районе 700 рублей. Это, на мой взгляд, крайне мало.

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