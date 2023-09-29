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Россия вернула в Беларусь 100 тысяч клещей

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  • 29.09.2023, 15:26
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Россия вернула в Беларусь 100 тысяч клещей

Они ехали в Белгородскую область.

Из Беларуси в Россию пытались ввезти 100 тысяч клещей-энтомофагов, но российская сторона посчитала груз контрабандой и вернула в Беларусь.

Автомобиль с клещами Phytoseiulus Persimilis остановили в ППУ «Красный Камень» в Злынковском районе. Согласно документам, 100 тысяч клещей ехали в Белгородскую область РФ. На груз имелся ветеринарный сертификат, выданный белорусской ветеринарной службой. Страной происхождения был указан Египет.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что сведения на упаковке не соответствуют информации в сопроводительных документах. Кроме этого, в ветеринарном сертификате не было всей необходимой информации и были указаны некорректные сведения о назначении и нахождении груза на территории Таможенного союза. Также отсутствовало генеральное разрешение Россельхознадзора на ввоз в Россию из Беларуси насекомых происхождения Египта.

Клещей вернули в Беларусь.

Клещи-энтомофаги – хищные клещи, которые используются в сельском хозяйстве для защиты растений от вредителей.

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