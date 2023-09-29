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Грозный объявлен столицей РФ

  • 29.09.2023, 15:30
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Грозный объявлен столицей РФ

Пока только «культурной».

Приезд главы Чечни Рамзана Кадырова в Москву, несмотря на публикацию видео с избиением жителя Волгограда Никиты Журавеля, закончился для главы Чечни не допросами следователей, а приятными подарками от президента Путина, сообщает The Moscow Times.

На конкурсе «Культурная столица года», который проводится президентским Фондом культурных инициатив, победу присудили Нижнему Новгороду и Грозному. Хотя победитель должен был быть один, организаторы конкурса не смогли отказать Грозному, который получил этот статус за устроенные для жюри танцы. Председатель оргкомитета Николай Новичков сказал, что в ходе обсуждений не смогли выбрать только один город.

В результате на церемонии награждения назвали двух победителей. Нижний Новгород стал «Культурной столицей 2024 года», а аналогичное звание 2025 года получил Грозный.

На сайте проекта также указано, что финалистами конкурса на звание культурной столицы в 2024 году стали города Калининград, Новосибирск, Самара, Томск, Чебоксары и Чита. Победитель конкурса получит средства из бюджета на реализацию инициатив.

Это не единственное поощрение Кадырова. Путин поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутове. «Глава государства подчеркнул большую значимость данного проекта», — сказал Кадыров. Мечеть будет построена на улице имени Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова и его предшественника на посту главы Чечни.

Кадыров несколько дней назад опубликовал видео, на котором его 15-летний сын избивает Журавеля. Никакой реакции от правоохранительных органов на этот ролик не последовало. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать избиение сыном Кадырова арестованного за сожжение Корана.

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