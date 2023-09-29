«Ремонт в вашем подъезде будет, только за ваш счет» 2 29.09.2023, 15:39

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Белоруска рассказала об уловке властей в ЖКХ

Читательница сайта Charter97.org живет в доме 1990 года постройки и постоянно платит за капремонт, но эффекта пока не наблюдает:

— Как-то так случилось, что за это время наши подъезды превратились в катакомбы: стены облупленные, потолок прокуренный, ступеньки облезлые, почтовые ящики поломанные и расписные. Начали жильцы дома обращаться в коммунальное хозяйство: мол, ребята, пора уже сделать в нашем доме капитальный ремонт. На просьбу получили ответ в стиле: «Денег нет, но вы держитесь». Мол, сегодня на очереди на ремонт в столице стоят дома 70-х годов постройки, поэтому вам еще 20 лет поплатить отчисления — и можно ожидать ремонта.

Через неделю наша читательница получила письмо с радостной новостью: ремонт в подъезде будет, только за счет жильцов:

— Далее шла цифра, которую мне пришлось показать мужу, чтобы убедиться, что я правильно вижу – 863,21. Ну и конечно, чтобы жильцы не очень волновались, что на покраску подъезда нужно заплатить зарплату учителя, успокаивающее объяснение, что сумма будет разделена на 12 месяцев и внесена в счет.

Если умножить эту сумму на количество квартир, то, думаю, наш подъезд можно было бы и тканью обить.

Собрались мы своим подъездом, обсудили и решили, что в сегодняшних условиях белорусам нужно просто физически выжить. Разошлись с лозунгом «не трогай лихо, пока тихо». Ведь сами на свою голову написали. А шулеров лучше не трогать.

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