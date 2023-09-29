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Главное событие сентября

  • Роман Шрайк
  • 29.09.2023, 15:50
  • 1,330
Главное событие сентября
Роман Шрайк

Верить в ВСУ – правильно.

В конце августа, описывая свои ожидания на сентябрь, я написал, что будет «сражение за надежду».

По моим представлениям в сентябре должно было решиться, сохранится ли надежда на прорыв на южном участке фронта.

В самом сентябре прорыва не произошло. Тут нужно оговориться, что слово «прорыв» в описании событий на Токмакском направлении часто используется, но это не тот прорыв, после которого враги дезориентированно бегут, а наша кавалерия с шашками наголо рвется в тылы противника.

У нас под «прорывом» понимается заход на так называемую «первую линию Суровикина», которая представляет собой полосу с противотанковыми рвами, бетонными пирамидками и траншеями для пехоты.

Возле Вербового ВСУ преодолели эти самые рвы, пирамидки и местами траншеи. После чего прогрызание обороны рашистов продолжилось.

И это самое главное событие сентября, которое продлевает наши надежды на октябрь.

Нужно сказать, что уже никто не делает загадочные лица при обсуждении, какое направление наступления основное. Основное – Токмакское направление. Наступление на Старомлиновском направлении и продвижение на южном фланге Бахмута – вспомогательные, призванные стянуть к себе часть сил противника.

Итого. Впереди октябрь. Благодаря сентябрьским действиям ВСУ мы продолжим надеяться, что прогрызание российской обороны как минимум не остановится, а как максимум найдет в этой обороне слабое место. Что российские резервы истощатся. Что промышленные темпы уничтожения российской техники, складов и штабов принесут свои плоды.

Я не знаю, сбудутся ли эти надежды. Я верю в это, потому что верить в ВСУ – правильно.

Роман Шрайк, «Фейсбук»

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