«Регулярно шлю открытки и письма, но не получаю ответов» 29.09.2023, 16:00

Белоруска призвала не забывать о политзаключенных.

Читательница сайта Charter97.org призывает белорусов оставаться солидарными с узниками совести, несмотря на то, что сегодня это не самая популярная тема:

— Заметила, что как-то невзначай новости о политических заключенных практически исчезли из повестки дня. Ежедневно читаю о новых репрессиях, о новых судах, арестах. Но не хватает информации о людях, которые находятся за решеткой уже не первый год. Понимаю, что даже связь с родными иногда прерывают, чтобы уничтожить человека морально. Убедить его, что о нем все забыли, что никто не пишет и не вспоминают. Многие люди даже боятся объявить, что их родных схватили и пытают за решеткой.

Но я убеждена, что только солидарность, взаимопомощь, публичность помогут спасти наших родных, друзей, приятелей и соотечественников, которых сейчас взяли в заложники.

Поэтому сегодня хочу упомянуть фамилии своих знакомых, которых пытают за решеткой, а это Алесь Беляцкий, Анастасия Лойко, Вацлав Орешко, Геннадий Федынич, Евгений Афнагель, Павел Северинец, Дмитрий Дашкевич, Полина Шарендо-Панасюк, Николай Статкевич, Валентин Стефанович.

К сожалению, список заложников режима можно продолжать бесконечно. И людей за решеткой, которых я знаю, гораздо больше.

Людей, которым регулярно шлю открытки и письма, но не получаю ответов, но все равно упорно шлю, потому что мне так легче жить с надеждой, а вдруг что-то да проскочит за те влажные стены. И принесет человеку радость и надежду.

Жыве Беларусь и слава нашим героям!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».