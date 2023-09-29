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В МИД Украины жестко поставили на место венгерского друга Путина

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  • 29.09.2023, 16:14
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В МИД Украины жестко поставили на место венгерского друга Путина
Виктор Орбан

Виктор Орбан «забыл» границы Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который заговорил о том, что перед переговорами о вступлении государства в Евросоюз необходимо определить «параметры страны».

Спикер МИД Олег Николенко положительно отметил, что премьер-министр Венгрии «беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз», и напомнил о международно признанных границах страны, пишет УНИАН.

«Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ», – написал он.

Венгрия и вступление Украины в ЕС

В следующем месяце, как ожидается, Еврокомиссия пойдет на важный шаг относительно вступления Украины в ЕС – выдаст рекомендацию начать серьезные переговоры о многолетнем процессе присоединения к блоку. 

Если рекомендация будет выдана, лидеры стран блока должны будут одобрить ее. Как ожидается, это может произойти в декабре. 

Единогласной позиции относительно присоединения Украины в блоке нет. Непредсказуемой остается, к примеру, позиция Венгрии. Советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан утверждал, что Венгрия может блокировать вступление Украины в ЕС из-за якобы «притеснений» венгерского нацменьшинства.

На затягивание Будапештом процесса намекал и сам премьер-министр Виктор Орбан. Он утверждал, что перед стартом переговоров будет надо ответить на «трудные вопросы», в том числе и территориальные.

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