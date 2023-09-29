В России на учениях отработают сценарий разрушения страны ядерной войной 2 29.09.2023, 16:28

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иллюстративное фото

Тренировка запланирована на 3 октября.

Сценарий всероссийских учений по гражданской обороне в 2023 году предполагает проверку действий в условиях ядерной войны. В нем описано, что на территории страны появились «очаги радиационного заражения», а в некоторых регионах полностью разрушена вся инфраструктура жизнеобеспечения и до 70 процентов жилых домов. Проведена всеобщая мобилизация, сообщает «Радио Свобода».

Тренировка запланирована на 3 октября. Выдержки из предполагаемого плана опубликовали «База» и «Тайга», сославшись на анонимные источники. Документ, как утверждается, разослан внутри Роспотребнадзора.

В учениях, в частности, должны будут принять участие руководители гражданской обороны, сотрудники органов управления и госвласти российских регионов, органов местного самоуправления, сотрудники госкорпораций и организаций, сказано в документе. Официальный план не публиковался.

В оперативном задании, опубликованном «Базой» и «Тайгой» сказано, что учения проводятся с учетом опасности «перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав». Утверждается, что план составлен в связи «с прогнозируемыми опасными сценариями обстановки». Какое ведомство составляло документ в нем не сказано. Сценарий, как утверждается, подготовлен по поручению «руководства страны».

В Роспотребнадзоре ТАСС и «Новым Известиям» подтвердили проведение учений, но не стали комментировать их легенду. Ведомство участвует в тренировке как часть единой система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На федеральном уровне системой руководит МЧС, оно и должно управлять отработкой совместных действий.

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