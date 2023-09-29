Лукашенко в очередной раз обманул жителей деревень 29.09.2023, 16:38

Диктатор противоречит сам себе.

Власти не будут заниматься развитием неперспективных деревень. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область, пишет его пресс-служба.

Диктатор отметил, что сейчас в приоритете агрогородки, коих в стране почти полторы тысячи.

— Что греха таить, население сельское в будущем будет жить в агрогородках, процентов на 80−85. Остальное население будет в крупных деревнях, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что, возможно, свое развитие получат и некоторые неперспективные деревни, но только если будет интерес со стороны частных лиц.

— Но главное — это агрогородки, — подчеркнул Лукашенко. — Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего. Мы пишем там разного рода кандидатские, докторские, диссертации — стыдно название читать, не то что смотреть на эту диссертацию. Давайте на эти темы будем что-то писать, разрабатывать. Тем более специалистов у нас достаточно, которые хорошо знают, как было, как есть и как будет, т.е. целый пласт можно и нужно поднять для размышления и уже практики.

«Зеркало» обратило внимание, что летом 2020 года Александр Лукашенко во время совещания по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства в Полоцке, наоборот, призывал возрождать хутора и неперспективные деревни. В тот раз он отмечал, что из-за пандемии коронавируса белорусы стали чаще задумываться о покупке собственных участков земли.

— Надо возродить эти хутора и неперспективные деревни. И у кого есть небольшая копейка — надо вложить именно в это, в будущее для своих детей, — говорил Лукашенко.

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