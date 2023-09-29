Кремлевские пропагандисты пытались выдать польский город Эльблонг за Калининград 3 29.09.2023, 16:42

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Но оконфузились.

Российские пропагандисты в очередной раз оконфузились своими рассказами о «процветании» страны-агрессора. Телеканал «Россия 1» выпустил целый сюжет о развитии Калининградской области, однако вместо Калининграда показал польский город Эльблонг.

В репортаже рассказали, как регион «процветает», несмотря на санкции Запада.

Однако в сети обратили внимание, что на кадры российского канала попал город Эльблонг в «загнивающей» Польше. Им пропагандисты «украсили» последние секунды материала.

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