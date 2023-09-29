Дополнительный месяц лета заканчивается? 29.09.2023, 16:50

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Синоптики предупредили белорусов о существенном похолодании.

Сентябрь продлил белорусам ощущение лета. Синоптики подсчитали, что в Витебске было всего 6 дней, когда максимальная температура воздуха опускалась ниже +20°С, в Минске и Могилеве — 5, в Гомеле — 3, а в Бресте и Гродно зафиксировали только по одному такому дню.

Но уже в выходные погода станет по-настоящему осенней.

В субботу, 30 сентября, в Беларуси ночью будет преимущественно без осадков, а уже утром и днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура ночью составит от +5°С по юго-востоку до +16°С по западу. Днем воздух прогреется от +16°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку.

В воскресенье, 1 октября, наступит похолодание. Ночью на большей части территории пройдут дожди, днем местами также ожидаются кратковременные осадки. Ночью температура воздуха составит от +4°С до +11°С, днем — +13°С — 20°С.

С началом октября температурный фон понизится, но все равно еще будет в основном на 1 — 4°С выше климатической нормы, обнадеживают синоптики.

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