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Опубликована карта атак россиян на Украину в первые дни полномасштабной войны

  • 29.09.2023, 16:57
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Опубликована карта атак россиян на Украину в первые дни полномасштабной войны

Систему мониторинга готовили с 2019 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал карту российских атак в первые дни масштабного вторжения в феврале 2022 года. Тогда войска РФ провели мощные бомбардировки по Киеву и Житомиру, пытаясь перерезать Житомирскую и Одесскую трассы и двигаться дальше.

Карту атак Данилов показал во время интервью журналистке Наталье Мосейчук, пишет obozrevatel.com.

«Что они делали 25 февраля? Они нам перерезали полностью Житомир. 34 бомбардировки Житомира и 34 бомбардировки Киева и Киевской области. По их плану они должны были таким образом выйти на Житомирскую и Одесскую трассу, они должны были в эти дни ее перерезать и дальше двигаться», – рассказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, с 2019 года в Украине готовили систему мониторинга.

«Мы эту систему готовили начиная с ноября 19-го года. Я пришел к президенту, сказал: господин президент, нам нужно сделать систему мониторинга всех этих процессов, и написал ему письмо, что разработка должна происходить в тайном режиме, потому что если что-то будет происходить, имейте в виду, нам все это будут отрезать», – сказал он.

Данилов указал, что у Украины есть стратегические партнеры – 30 стран с общим ВВП 55%. Еще 64 страны – партнеры с ВВП 7,7%.

«И если вы посмотрите, с кем работает РФ, какой у них ВВП по отношению ко всем и кто их партнеры, то достаточно такая интересная работа на сегодняшний день. Мир на сегодняшний день фактически четко имеет позиционирование», – сказал политик.

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