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СМИ: Футбольный клуб «Бареселона» может прекратить существование

  • 29.09.2023, 17:31
СМИ: Футбольный клуб «Бареселона» может прекратить существование
Фото: Global Look Press

Из-за коррупционного скандала.

Тяжёлые времена для «Барселоны» продолжаются. Клубу были предъявлены обвинения во взяточничестве – в числе обвиняемых находится сам клуб и его бывшие президенты Хосеп Бартомеу и Сандро Росель. Также обвинения услышали Хосе Мария Негрейра, бывший вице-президент технического комитета судей, и его сын. В момент предполагаемого преступления Негрейра был государственным служащим, что усугубляет ситуацию.

Британское издание The Telegraph в своём материале пишет о том, что дело может дойти до исчезновения «Барселоны» с футбольной карты мира.

«В случае признания вины преступники получат от трёх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведёт к банкротству 124-летнего клуба», - говорится в материале.

Отмечается, что «Барселона» имеет большую задолженность перед кредиторами.

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