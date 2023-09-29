Экономист: Беларуси достаточно сложно конкурировать даже в Африке 29.09.2023, 17:42

Ставка правительства на этот континент не работает.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко собрал совещание для обсуждения вопроса торгово-экономических отношений со странами Африки. В ходе него он признался, что у правительства нет видения, как и в каком направлении развивать сотрудничество с африканскими государствами.

По словам Головченко, экспорт белорусских товаров в страны Африки в 2022 году составил чуть более 200 миллионов долларов и, что «особенно тревожно, демонстрирует некоторую тенденцию к снижению».

Почему Беларуси не удалось успешно войти на африканский континент, как планировалось, и могут ли в этом помочь дорожные карты, которые собираются сформировать в правительстве, «Салідарнасць» спросила у экономиста Анастасии Лузгиной.

— Мы не видим детальную разбивку, статистику, потому что она не публикуется. Прошлогодний экспорт в страны Африки на чуть более 200 млн долларов – это, конечно, совсем немного. В целом экспорт по товарам и услугам за 2022-й составил 46,8 миллиарда долларов, и только 200 миллионов пришлось на страны Африки, — объясняет старший научный сотрудник BEROC.

Эсперт отмечает: несмотря на то, что в последние два года в правительстве говорили об африканском континенте как об одном из потенциальных направлений для белорусского экспорта, теперь видно, что ситуация складывается не радужная, и исправить ее сложно.

— Беларусь заинтересована в экспорте, например, техники. Но заинтересованы ли страны Африки закупать ее по ценам, которые предлагает Беларусь? Есть сложности и в логистике. Например, в Беларуси хорошо развит экспорт молочной продукции, но Африка находится слишком далеко, чтобы экспортировать ее в больших объемах.

Помимо логистических трудностей и трудностей с налаживанием связей, возникает также вопрос конкуренции, добавляет Лузгина. Среди таких конкурентов — Россия, которая также обратила пристальное внимание к Африке. Россия поставляет в континент зерно и растительные масла, которые не портятся в отличие от белорусской молочной продукции.

— У России ситуация в этом сотрудничестве лучше, чем у Беларуси. В 2022 году Россия экспортировала агропромышленную продукцию в 43 африканские страны на 3,7 миллиарда долларов. Основными товарами на экспорт были зерновые. Я так понимаю, что российские продукты АПК и дальше будут поставляться в Африку и потенциал будет усиливаться.

Странам Африки в этом плане Россия тоже представляется более интересной, потому что это сразу большие объемы, большой рынок в том числе для импорта. Недавно у них проходил форум, на котором заявили о росте сотрудничества, и объем там исчисляется миллиардами, а не миллионами, как в случае с Беларусью.

Роман Головченко посоветовал чиновникам «все разговоры про санкции, сложности расчетов и так далее оставить при себе». По словам экономиста, если премьер про это сказал, значит, в правительстве вопрос много обсуждается. И проблема с расчетами действительно серьезная, потому что в Беларуси действуют ограничения на расчеты в долларах и евро.

— Это ведь тоже непростой вопрос: в каких валютах осуществлять расчет. Страны Африки не заинтересованы попадать под европейские и американские санкции. Поэтому приходится договариваться, где-то демпинговать, но пока все равно большого интереса белорусские производители на африканском рынке не вызывают.

У Беларуси на данный момент, обращает внимание эсперт, помимо Африки, есть возможность налаживать сотрудничество с Китаем и Россией.

— Беларусь, к сожалению, продолжает активно осваивать российский рынок. «К сожалению» — потому что это ориентация на одну страну, которая сейчас ведет войну против Украины и которая в какой-то степени является конкурентом для Беларуси на других рынках.

После совещания в МИДе заявили, что Беларуси нужно сформировать дорожные карты сотрудничества со странами Африки. Однако Лузгина не считает, что это может значительно улучшить ситуацию.

— Можно составить дорожные карты, но вопрос, насколько они будут реализуемыми. Какой-то рост мы, скорее всего, увидим. Но, опять-таки, отталкиваясь от низкой базы, которая есть сейчас. И я не думаю, что в ближайшей перспективе Африка станет одним из основных торговых партнеров Беларуси.

Мы видим, что помимо торговли власти хотят также налаживать сотрудничество в области медицины, промышленной кооперации и т.д.Но и это сложно, поскольку страны Африки — не самые развитые государства. Я не думаю, что они смогут предоставить нам какие-то современные технологии для развития совместного сотрудничества. Скорее, это можем сделать мы.

Однако не факт, что в Африке будут в этом заинтересованы, потому что сейчас африканский континент интересен многим. На этом фоне Беларуси достаточно сложно конкурировать, потому что в мировом масштабе наша экономика маленькая, к тому же находится под санкциями, — заключает эсперт.

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