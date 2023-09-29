Факел над городом: на «Гродно Азот» остановилось производство
- 29.09.2023, 18:04
Остановлены два цеха.
«Проезжал через Путришки, почувствовал, что пахнет аммиаком. Может быть, известно, что случилось?» – написал в редакцию «АвтоГродно» читатель.
Пресс-служба «Гродно Азот» сообщает, что сегодня, 29 сентября, для проведения планового остановочного ремонта остановят цех «Аммиак-4» и цех «Карбамид-3».
«При проведении остановки цеха «Аммиак-4» с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке.
После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», – говорится в сообщении.