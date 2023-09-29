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Факел над городом: на «Гродно Азот» остановилось производство

  • 29.09.2023, 18:04
Факел над городом: на «Гродно Азот» остановилось производство
Иллюстративное фото

Остановлены два цеха.

«Проезжал через Путришки, почувствовал, что пахнет аммиаком. Может быть, известно, что случилось?» – написал в редакцию «АвтоГродно» читатель.

Пресс-служба «Гродно Азот» сообщает, что сегодня, 29 сентября, для проведения планового остановочного ремонта остановят цех «Аммиак-4» и цех «Карбамид-3».

«При проведении остановки цеха «Аммиак-4» с целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке.

После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается», – говорится в сообщении.

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