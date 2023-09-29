Какие самоделки придумали белорусы: от Lamborghini до Ford'a 29.09.2023, 18:10

Они прямо сейчас в продаже.

В гаражах белорусов порой происходят перевоплощения – заехал один автомобиль, а выехал совершенно другой. Кастомные проекты в нашей стране не похожи друг на друга в силу фантазий, умений и финансов энтузиастов. Но посмотреть интересно на каждый из них. «АвтоГродно» изучил, что из самоделок продается прямо сейчас.

Ford Coupe Custom Street Rod

Этот автомобиль — Ford Coupe Custom Street Rod, появившийся в продаже — сплошная фантазия его владельца, пишет Onliner.

Street Rod — что-то вроде веяния, когда автомобиль 20—60-х годов переделывают во что-то уникальное и яркое. Но при этом машина остается повседневной, в отличие от хот-родов, которые должны быть максимально мощными и скоростными.

Как журналистам рассказывал его владелец, при создании машины он вдохновлялся «Фордами» 1938 года. Но кузов при этом полностью кастомный: то есть автомобиля, который стал бы базой для постройки, не было.

— От рамы до кузова — в этой машине изготавливалось все. Работы заняли три с половиной года. Под капотом 3,5-литровый двигатель от Infiniti FX35. «Коробка» тоже от этой модели.

В объявлении указано, что машина прошлого года постройки и имеет стальной кузов. Привод задний, на одометре — 10 000 км. Находится машина в Солигорске. Владелец оценил ее в $46 000 в эквиваленте.

«Lamborghini» из стекловолокна

Силуэт Lamborghini настолько хорош, что его пытались повторить во многих мастерских мира. За основу, конечно же, брали другой автомобиль, бюджетный. И вот в Беларуси парень из Солигорска тоже захотел сделать свою «Lamborghini».

– За основу взял Ford Sierra 1987 года выпуска, отрезал все лишнее, оставив лишь моторный отсек, часть салона и несущие лонжероны. Затем сварил каркас будущего кузова и принялся создавать «Ламборгини» из стекловолокна. Увы, работы пришлось остановить. Ищу того, кто продолжит начатое, – говорит парень.

Владелец отметил, что начинание уже смотрится хорошо: «широкие формы, выдержанные и ровные».

Кто готов продолжить? Владелец готов даже к обмену на любую другую технику.

Пикап из Волги

А вот Волга, к которой тоже прикасалась болгарка и сварка – у ГАЗ 24 отрезали часть кузова, заварили задние двери и получился пикап. Поработали и по технической части, установив двигатель от УАЗа, пятиступенчатую коробку передач. Ах да, еще автомобиль окрасили в два цвета, на крышу установили прожекторы, полкузова застелили брезентом.

– Обмен на мотоблок, хорошее наследство и вещи, – шутит владелец.

Своего подопечного парень оценивает в 2 125 рублей (или 650 долларов в эквиваленте). Необычные ощущения эта машина точно подарит.

Внедорожный автодом на базе ЗИЛ 131

Этой машиной занимались специалисты – из ЗИЛ 131 1988 года выпуска сделали полностью автономный автодом. В нем есть стационарный генератор на 4 Квт со стартером для выработки электроэнергии, есть солнечные панели на 360 Вт, бак для воды на 120 литров, газовая плита с баллоном, холодильник , кондиционер, отдельная Вебасто и даже стоит печь на дровах для совершенно экстремальных условий.

Привод полный (подключаемый), под капотом дизельный 4,8.

Конечно, внутри есть кухня, спальные места и санузел. Из крана идет как холодная, так и горячая вода.

Автодом оценивают в 49 000 рублей (15 000 долларов по курсу). Продают в Городке Витебской области.

Вездеход повышенной проходимости

А вот кто-то смастерил вездеход. Машина сделана в 2020 году, но без номерных знаков – а значит, аутентичная самоделка. По дорогам общего пользования можно перевозить только на лафете.

В движение вездеход приводит дизельный мотор объемом 1,8 л. Привод полный постоянный.

Вездеход продают в Смолевичах за 21 250 рублей (это 6 500 долларов в эквиваленте).

Шины подкачиваются от выхлопных газов.

Еще один вездеход продают в Витебске. "Шины низкого давления от КРАЗА на дисках с возможностью подкачки от выхлопных газов. Двигатель от мотоблока объемом 1 литр на 18.5 л/с. Вариатор. Постоянный полный привод. Кузов обшит алюминием", – пишет владелец.

Оценивают вездеход в 11 400 рублей или в 3 500 долларов по курсу.

Самодельный багги

Если нужно по бездорожью быстрее, есть предложение от энтузиаста из Минска. Мужчина продает багги 2017 года с бензиновым мотором 2,9 л. на 165 л.с. У багги подключаемый полный привод.

У техники светодиодные фары, спортивные амортизаторы и даже камера заднего вида.

Самодельный багги оценили в 19 600 рублей, или 6 000 долларов в эквиваленте.

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