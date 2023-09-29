Пьяные могилевчане устроили драку «стенка на стенку» 4 29.09.2023, 18:23

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Иллюстративное фото

Мордобой попал на видео.

В Могилеве в одной беседке выпивали две незнакомые между собой компании, пишет связанный с силовиками телеграм-канал.

Как это часто бывает, алкоголь стал причиной конфликта — вышли «стенка на стенку».

По итогу 19-летний парень отметелил 23-летнего могилевчанина так, что тому понадобилась медпомощь.

Мордобой остановила милиция, вызванная неравнодушными горожанами. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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