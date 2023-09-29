Столтенберг призвал поддержать оборонную промышленность Украины

Столтенберг призвал поддержать оборонную промышленность Украины1
- 29.09.2023, 18:31
Оружие — путь к миру.
Оружие для Украины, является путем к миру. Украинцам нужны средства для ведения войны, поскольку без промышленности нет и обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время выступления на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.
Как отметил Столтенберг, мужество не способно остановить беспилотники, а героизм не способен перехватить ракеты.
«Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро», - заявил генеральный секретарь НАТО.
В частности Столтенберг высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам она внедряет инновации «от беспилотников» до разминирования" с молниеносной скоростью. Он добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.
«Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины — это путь к миру», - отметил Йенс Столтенберг.
Как пишет пресс-служба Альянса, на форуме присутствовали крупные оборонные компании со всего НАТО. В частности в нем приняли участие представители более чем 20 стран.