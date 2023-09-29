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Столтенберг призвал поддержать оборонную промышленность Украины

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  • 29.09.2023, 18:31
Столтенберг призвал поддержать оборонную промышленность Украины
Йенс Столтенберг

Оружие — путь к миру.

Оружие для Украины, является путем к миру. Украинцам нужны средства для ведения войны, поскольку без промышленности нет и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время выступления на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

Как отметил Столтенберг, мужество не способно остановить беспилотники, а героизм не способен перехватить ракеты.

«Украине нужны средства, высокого качества, в большом количестве и быстро», - заявил генеральный секретарь НАТО.

В частности Столтенберг высоко оценил изобретательность украинской оборонной промышленности. По его словам она внедряет инновации «от беспилотников» до разминирования" с молниеносной скоростью. Он добавил, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

«Поэтому, хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины — это путь к миру», - отметил Йенс Столтенберг.

Как пишет пресс-служба Альянса, на форуме присутствовали крупные оборонные компании со всего НАТО. В частности в нем приняли участие представители более чем 20 стран.

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