Стало известно, сколько в Беларуси долларовых миллионеров 1 29.09.2023, 18:36

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Только 0,1% взрослого населения.

Несмотря на кризис, в 2022 году богатство белорусов, по подсчетам аналитиков швейцарского банка UBS, неожиданно увеличилось на 46 млрд долларов.

Численность долларовых миллионеров при этом составила только 0,1% взрослого населения. Такие результаты содержатся в опубликованном банком ежегодном исследовании Global Wealth Report. Там сделан вывод о том, что богатство 37,7% взрослых жителей Беларуси составляет менее 10 тыс. долларов, 56% жителей — от 10 тыс. до 100 тыс. долларов, 5,5% жителей владеют собственностью в размере от 100 тыс. до 1 млн. долларов, и 0,1% — свыше 1 млн долларов.

Исходя их этих данным в СМИ сделали вывод о том, что в стране живет примерно 7,3 тыс. долларовых миллионеров (0,1% от примерно 7,3 млн. взрослых жителей страны). Но на самом деле, конечно, такой вывод делать нельзя, так как эти 0,1% являются округленными данными, а не результатом поименного подсчета миллионеров.

То есть миллионеров может оказаться и 6 тыс., и 5 тыс. и 4 тыс. и даже еще меньше. Или больше 10 тыс. — точно в UBS не знают.

В сумме все богатство домохозяйств Беларуси в 2022 году достигло 255 млрд долларов, то есть увеличилось по сравнению с 2021 годом примерно на четверть.

В банке не пояснили, за счет чего произошло такое удивительное обогащение, но причина известна — это укрепление белорусского рубля по отношению к доллару, что привело к увеличению долларового эквивалента рублевых депозитов населения в банках.

Эта же причина привела, по-видимому, к росту числа долларовых миллионеров в России. Их количество, по оценке UBS, в 2022 году увеличилось на 57 тыс. человек — до 408 тыс. Но этот рост обеспечил рубль: доллар 1 октября 2022 года стоил всего 55,29 рубля.

Американская валюта в 2022 году подешевела по отношению и к белорусскому рублю, хотя не так значительно, как к российскому.

В 2022 году на одного взрослого жителя Беларуси приходилось 34,835 тыс. долларов. Однако из-за падения курса рубля по отношению к доллару в 2023 году богатство жителей Беларуси в долларовом эквиваленте намного снизилось.

В UBS оценили также и имущественное неравенство, рассчитав для Беларуси так называемый коэффициент Джини, который оказался равным 67,1%. Он показывает степень разрыва между бедными и богатыми людьми.

Если коэффициент равен 0, то это означает абсолютное равенство доходов, в то время как близость его к 100% указывает на сосредоточенность богатства в руках небольшой группы населения.

В Беларуси данный коэффициент близок к его значениям в некоторых соседних странах, несмотря на значительное отличие моделей экономики. Так, в Польше данный коэффициент равен 68,4%, в Литве — 70,6%.

В России данный параметр намного выше: 86,9%, что указывает на значительное социальное расслоение жителей страны. В Китае коэффициент равен 70,9%, а в среднем в мире — 88%.

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