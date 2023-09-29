Власти Украины разрабатывают концепцию освобождения всех оккупированных территорий
- 29.09.2023, 18:45
Секретарь СНБО Украины приоткрыл тайну.
Военно-политическое руководство Украины разрабатывает документ с концепцией освобождения всех оккупированных страной-агрессором РФ украинских территорий. Об этом в опубликованном 29 сентября интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Могу открыть небольшую тайну. На одном из недавно проходивших заседаний ставки верховного главнокомандующего президент попросил иметь понимание – как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, как это будет выглядеть и что для этого нужно», – подчеркнул Данилов.
По его словам, сейчас идет «большая работа» по такому концепту.
«Это непростой такой документ, и будет сначала, скорее всего, рассматриваться на ставке верховного главнокомандующего», – отметил Данилов.