Можно ли курить электронные сигареты в салоне автобуса? 2 29.09.2023, 18:51

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Пояснили в милиции.

В салоне общественного транспорта сидели подростки и курили электронные сигареты, я сделала замечание, на что они мне ответили, что это не запрещено. Так ли это? Елена Петровна, жительница агрогородка Жемчужного.

Отвечает Максим Колядич, участковый инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики Барановичского РОВД:

– Нет, это не так. Курить электронные сигареты в общественном транспорте запрещено. Закон приравнивает электронные сигареты и жидкости для их заправки к обычным табачным изделиям.

Также определен список мест, где нельзя курить, в том числе электронные сигареты: вспомогательные помещения жилых домов и лифты; автомобили, если в них перевозятся дети в возрасте до 14 лет; детские площадки; рабочие места, расположенные в помещениях; все территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, всех учреждений образования; подземные переходы; остановки транспорта и посадочные площадки; все виды транспорта общественного пользования и иные места, определенные законодательными актами.

Курение, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

Еще важный момент – если ребенок в возрасте до 16 лет будет курить в недозволенном месте, его родителей (лиц, заменяющих родителей) могут привлечь к административной ответственности.

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