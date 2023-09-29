Можно ли курить электронные сигареты в салоне автобуса?2
- 29.09.2023, 18:51
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Пояснили в милиции.
В салоне общественного транспорта сидели подростки и курили электронные сигареты, я сделала замечание, на что они мне ответили, что это не запрещено. Так ли это? Елена Петровна, жительница агрогородка Жемчужного.
Отвечает Максим Колядич, участковый инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики Барановичского РОВД:
– Нет, это не так. Курить электронные сигареты в общественном транспорте запрещено. Закон приравнивает электронные сигареты и жидкости для их заправки к обычным табачным изделиям.
Также определен список мест, где нельзя курить, в том числе электронные сигареты: вспомогательные помещения жилых домов и лифты; автомобили, если в них перевозятся дети в возрасте до 14 лет; детские площадки; рабочие места, расположенные в помещениях; все территории и помещения спортивно-оздоровительных лагерей, всех учреждений образования; подземные переходы; остановки транспорта и посадочные площадки; все виды транспорта общественного пользования и иные места, определенные законодательными актами.
Курение, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.
Еще важный момент – если ребенок в возрасте до 16 лет будет курить в недозволенном месте, его родителей (лиц, заменяющих родителей) могут привлечь к административной ответственности.