ВСУ показали бой пехоты под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области 29.09.2023, 18:53

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Видеофакт.

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard.

«Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль», - рассказывают бойцы подразделения.

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