ВСУ показали бой пехоты под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области
- 29.09.2023, 18:53
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Видеофакт.
Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.
Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard.
«Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль», - рассказывают бойцы подразделения.