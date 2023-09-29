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ВСУ показали бой пехоты под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области

  • 29.09.2023, 18:53
  • 1,140
ВСУ показали бой пехоты под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области

Видеофакт.

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard.

«Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль», - рассказывают бойцы подразделения.

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