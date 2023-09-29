«Выручают школьные знания, переводчик Google и язык жестов» 29.09.2023, 19:01

Анастасия Ивановская

Молодая белоруска рассказала о тонкостях работы за рулем огромной фуры.

Анастасия Ивановская из Гродно год назад круто изменила свою жизнь и ушла работать водителем-международником, пишет «Знамя Юности».

«Моя девочка»

Хрупкая, нежная, она ловко управляется с 17-метровой фурой весом 40 тонн, поет за рулем и ремонтирует любимую BMW. Насте 27 лет. При росте в 158 сантиметров и маленьком весе на фоне громадного большегруза она выглядит Дюймовочкой. Несмотря на это, гродненская дальнобойщица души не чает в своей фуре и называет ее ласково «моя девочка». Геолокация фотографий девушки в социальных сетях меняется ежедневно: она уже исколесила почти всю Европу.

Настя Ивановская разбивает стереотип, что дальнобойщик – это «мужик, от которого пахнет сигаретами и бензином». Барышню мужская профессия не смущает, наоборот, она говорит, что с детства мечтала водить большие грузовики.

Сдала все с первого раза

Настя рассказывает, как впервые отец посадил ее за руль машины:

– Мне тогда было шесть лет. Не стало мамы, и он старался меня отвлечь как только мог. Крутить руль, сидя на его коленях, мне понравилось. Так увлеклась, что однажды укусила папу, когда он мне не дал порулить. Всегда мечтала водить фуру, но боялась признаться в этом родным.

Жизнь шла своим чередом, Анастасия вышла замуж, родила двух дочек:

– Я работала в воинской части, часто видела, как солдаты чинят старую технику. Громадные машины тянули магнитом. После работы вместе с мужем ходила в гараж. Машина сломалась – ура, бегом чинить. На днях с другом перебрала мотор в своей машинке.

Настя вспоминает, как однажды, гуляя с годовалой дочкой, вспомнила про свою давнюю мечту:

– Откладывать в дальний ящик не стала, зашла в ДОСААФ. Сказала, что хочу сдать на категорию С, а если можно, сразу на Е! Инструктор был настроен скептически, мол, это нелегкий путь, но я заявила, что сдам все с первого раза.

Во время учебы оказалось, что управлять прицепом при маневрах задним ходом не так легко. Надо знать, когда «заломать» тягач и куда крутить руль, чтобы потом легко подъезжать задом к рампе. Настя справилась: экзамен сдала с первого раза. Как только в хрупких девичьих руках оказались права с отметкой категории Е, сразу занялась поиском работы, нашла фирму в Литве. Приняли заочно по телефону, даже не пришлось ехать:

– Хорошо, что свой путь начала с напарником, потому что было бы сложно разобраться в тонкостях работы. Втянулась быстро. Не испугали ни походные условия, ни полевая кухня, ни отсутствие косметических салонов.

Эх, дороги

С какими сложностями сталкивалась в дороге? Настя объясняет:

– Мы не меняем сами колеса, не производим ремонт, для этого есть кнопка SOS. Все, что мне нужно, – сообщить диспетчеру своей компании о поломке и ждать аварийную службу.

Зато погодные условия создают определенные трудности. В пути за стеклом меняются не только виды, но и температура. Приходится быстро привыкать то к минусу, то к плюсу. А вот языковой барьер не пугает:

– Выручают школьные знания, переводчик Google и язык жестов. Сейчас со смехом вспоминаю, как в Венгрии пыталась объяснить, что хочу заплатить за передвижение по платной дороге. В Европе часто встречаются русские и украинцы. Все – добрейшие люди. Знаете, что я поняла за границей? Люди не готовы враждовать. Никто и никогда.

За год Настя объездила много стран:

– Мне, как водителю, было интересно, есть ли отличия в правилах дорожного движения. Оказалось, нет. Но есть некоторые особенности. В Европе фуры не носятся, как у нас, по трассе. Большегруз следует со скоростью не более 85 километров в час. Во Франции водителей-международников подстерегают очень узкие улочки с низкими балконами.

Без предрассудков и с уважением

– Как в Европе относятся к тому, что за рулем фуры хрупкая девушка?

– Мужчины всегда восторженно, там нет предрассудков. А когда узнают, что я мама двух дочек, еще и с уважением. Правда, не верят, что старшей 10 лет, и просят показать паспорт. В Европе женщина за рулем не редкость. Хватает парных экипажей. К примеру, моя знакомая пара колесит вместе. Есть, конечно, и те, кто говорит мне: «Езжай домой, расти детей и вари борщ».

На такие выпады дальнобойщица не обижается – каждый имеет право на свое мнение.

Несмотря на то что Настя постоянно в дороге, она ухаживает за собой и строго следит за питанием. После вторых родов поправилась до 80 килограммов, но проделала колоссальный труд над собой и сбросила более 30. В кабине большегруза обустроила свой быт: есть розетки, чайник, мини-холодильник, газовая плитка…

Закрыть водительский гештальт

Дома Настю ждут доченьки. Пока мама в рейсе, за ними 24 на 7 ухаживает няня. Каденция длится от пяти до 13 недель. За крайнюю водитель преодолела 36 тысяч километров. Пятинедельный отдых – и снова в путь:

– У меня очень воспитанные девочки Маша и Кира. Они не плачут по пустякам, не истерят. Я стараюсь быть для них достойным примером во всем. Учу, что в жизни нужно следить только за собой, а не критиковать других. Чтобы там ни говорили, хорошей мамой можно быть даже расстоянии.

В планах у Насти сдать на категорию D, сесть за руль автобуса и, так сказать, закрыть водительский гештальт. Девушка призналась, что давно поймала от неженской профессии «дзен» и дома всегда скучает по романтике дорог:

– Мне настолько нравится моя профессия, что я скорее хочу на работу! Каждый день – новые люди, места и ощущения. Сейчас катаюсь с напарницей со Столбцов. Сдружились. Я кайфую от своей машины. Дайте мне большегруз, музыку, и я буду счастлива.

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