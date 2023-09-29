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ВСУ наступают на двух направлениях

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  • 29.09.2023, 19:21
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ВСУ наступают на двух направлениях

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы продолжают вести наступление на двух направлениях, отбили более 10 атак россиян вблизи Марьинки и уничтожили станцию РЭБ противника.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток состоялось 33 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Бучки Черниговской области; Волфино, Яструбино, Кондратовка, Владимировка, Беловоды, Степок, Новодмитровка Сумской области, а также Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Синьковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Копанков Харьковской области; Невского Луганской области; Спорного, Серебрянки Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Григорьевка, Выемка, Веселое, Приволье Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Белая Гора, Железное Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области. Украинские защитники отбили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Также украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находились такие населенные пункты, как Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками успешно отражена атака противника в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Большой Новоселки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новодаровки, Работино, Новоданиловки, Орехова Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар возле Ольговки Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Гавриловка, Республиканец, Николаевка, Антоновка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс, 13 артиллерийских средств и станцию РЭБ противника.

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