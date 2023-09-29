Белорус весь день гулял по городу со штангой наперевес 8 29.09.2023, 19:26

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Реакция прохожих была неожиданной.

Пропагандировать здоровый образ жизни можно разными способами, но эффективнее всего выходит посредствам вирусного маркетинга. Это еще раз доказал гомельчанин Иван Ярославцев, прогулявшись со своей штангой наперевес по самым людным местам города.

Одно видео с необычной прогулки Ивана набрало уже больше 100 тысяч просмотров, второе — приближается к этой цифре. Интереснее всего в этой истории, разумеется, наблюдать за реакцией прохожих.

В основном реагируют сдержанно, иногда с трудом прячут улыбки. А Ярослав тем временем совершенно не смущается спрашивать у людей на вокзальной остановке дорогу, ездить в автобусе и рассказывать незнакомцам о своем рационе питания. Хотел даже залезть со штангой в маршрутку, но не вышло: свободных мест не было. В процессе Иван даже умудрился научить случайного прохожего жиму лежа (прямо на тротуарной плитке).

«Вообще я фитнес-тренер и блогер. Такой акцией хотелось привлечь внимание и к себе, и к спорту в целом. Я знал, что видео точно подхватят всякие паблики и СМИ, потому что все-таки проще увидеть на улице курящего человека, чем спортсмена с огромной штангой, очевидно. Мне было интересно посмотреть, как люди на такое отреагируют. Думал, что будет агрессия или пальцем у виска покрутят — нет, все было весело и адекватно. В будущем точно повторю что-то подобное — мне понравился этот опыт», — рассказал Onliner парень.

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