Зеленский: Эта неделя значительно усилила Украину

Зеленский: Эта неделя значительно усилила Украину1
- 29.09.2023, 19:32
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Президент Украины анонсировал важные новости «для воинов и всего государства».
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, обнародованном 29 сентября, сообщил об усилении Украинского государства.
«Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости – для наших воинов, для всего нашего государства», – сказал он.
Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.
«Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности – внутренней прочности – и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал», – отметил он.