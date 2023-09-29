Зеленский: Эта неделя значительно усилила Украину 1 29.09.2023, 19:32

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Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал важные новости «для воинов и всего государства».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, обнародованном 29 сентября, сообщил об усилении Украинского государства.

«Эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Еще и завтра будут важные для Украины новости – для наших воинов, для всего нашего государства», – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.

«Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности – внутренней прочности – и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал», – отметил он.

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