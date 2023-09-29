Белорусских спортсменов допустили к паралимпиаде в Париже

Белорусских спортсменов допустили к паралимпиаде в Париже2
- 29.09.2023, 19:45
В нейтральном статусе.
Белорусские спортсмены смогут принять участие в паралимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Решение было принято 29 сентября Международным паралимпийским комитетом (МПК).
Генеральная ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета Беларуси в организации большинством голосов: 79 делегатов проголосовали за приостановку членства, 57 — против, 9 — воздержались от голосования.
Однако в МПК решили, что белорусские спортсмены имеют право принимать участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.