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Белорусских спортсменов допустили к паралимпиаде в Париже

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  • 29.09.2023, 19:45
Белорусских спортсменов допустили к паралимпиаде в Париже

В нейтральном статусе.

Белорусские спортсмены смогут принять участие в паралимпиаде в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Решение было принято 29 сентября Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Генеральная ассамблея МПК приостановила членство Паралимпийского комитета Беларуси в организации большинством голосов: 79 делегатов проголосовали за приостановку членства, 57 — против, 9 — воздержались от голосования.

Однако в МПК решили, что белорусские спортсмены имеют право принимать участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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