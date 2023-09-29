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Молдова договорилась о поставках газа из Турции

  • 29.09.2023, 19:51
Молдова договорилась о поставках газа из Турции

Это уже пятая сделка Турции за последние месяцы по экспорту газа.

Молдова начнет импортировать турецкий газ с 1 октября 2023 года. Соответствующее соглашение подписали турецкая Botas и молдовская East Gas Energy Trading, сообщается на сайте турецкой компании.

Согласно контракту, Botas будет поставлять Молдове 2 млн кубометров природного газа в сутки.

Это уже пятая сделка Турции за последние месяцы по экспорту газа.

Накануне Botas достигла соглашения с Румынией о поставках с 1 октября до 2025 года 400 млн кубометров газа в сутки.

В августе Botas договорилась о поставках 300 млн кубометров газа в Венгрию.

Перед этим был заключен 13-летний контракт с Болгарией о поставках 1,5 млрд кубометров газа.

Также достигнуты договоренности о поставках газа в Грецию.

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