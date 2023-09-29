В колонию «Витьба» приехала «комиссия по помилованию» 29.09.2023, 20:07

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Там содержатся больше 100 политзаключенных.

В исправительной колонии №3 в поселке Витьба, где отбывают наказание десятки политзаключенных, прошло заседание «комиссии по помилованию» под руководством замглавы администрации Лукашенко Ольги Чуприс.

Комиссия рассмотрела 72 ходатайства отбывающих наказание в колониях, и тех, у кого наказание не связано с лишением свободы. Из 72 ходатайств три поступили от заключенных «Витьбы», сообщает Минюст.

По данным правозащитников, в «Витьбе» содержатся 106 политзаключенных. Средни них – адвокат Максим Знак, журналист Геннадий Можейко, активист Максим Винярский, экс-следователь Евгений Юшкевич.

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