России грозит дефицит черного хлеба 2 29.09.2023, 20:10

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Ржаной хлеб может стать редкостью из-за неурожая.

Урожай ржи в России в этом году может уменьшиться до 1,8 млн тонн, из-за чего может возникнуть дефицит черного хлеба, передает «Интерфакс».

Рожь первого, второго и третьего класса составит порядка 97% от всего урожая, однако 59% этого объема придется на третий класс, что является плохим показателем качества, считает президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. По его словам, «рожь выпала из поля зрения государственных органов» и в настоящий момент производство ржаной муки составляет лишь 10% от объема производства пшеничной.

«Мы сталкиваемся с ситуацией, когда-либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья», — заявил Свириденко.

Председатель комиссии торгово-промышленной палаты по аграрно-промышленному комплексу, академик РАН Петр Чекмарев считает, что цены на рынке ржи сейчас настолько низкие, что «на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна», поскольку сельхозпроизводителям не выгодно заниматься его выращиванием.

«Сегодня рожь по 5 тысяч рублей за тонну — это ни в какие рамки не входит. Если цена не поднимется до 10 тысяч рублей за тонну, то на следующий год, если встретимся, вы скажете, что и за 15 тысяч рублей не можем купить рожь. Этот год будет провальный. Все [покупатели ржи — TMT] хотят дешево, это понятно, но нужна сбалансированность в цене», — сказал Чекмарев на состоявшейся на этой неделе конференции «Мельница-2023».

В Минсельхозе в ответ на опасения экспертов заявили, что ожидаемого урожая ржи хватит для внутреннего рынка страны. «Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай — порядка 2 млн тонн. Импорт данной культуры в страну минимален», — сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

По данным министерства, цены на продовольственную рожь упали на 7,3% за год, а производство ржаной муки за восемь месяцев 2023 года выросло на 2,5%. Озимый сев под урожай 2024 года идет в штатном режиме, отчитались в Минсельхозе.

По данным Росстата, в прошлом году урожай ржи в России составил 2,18 млн тонн, что на 26,5% выше, чем в 2021 году (тогда собрали 1,72 млн тонн). В этом году посевы культуры сократились до 834 тысяч га — с 894 тысяч га в 2022 году.

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