Ученые выявили сходство между вымышленными персонажами и людьми 1 29.09.2023, 20:15

Исследователи заметили совпадения при помощи сериала «Игра престолов».

Выдуманные персонажи могут влиять на формирование личности человека, в особенности на ребенка. Например, многие подражают героям сериала, перенимают их привычки, начинают одеваться так же, как и они. В особенности это касается подростков, отверженных сверстниками. Ученые Тимоти В. Брум, сотрудник факультета психологии и наук о мозге Дартмутского колледжа (Ганновер, Нью-Гэмпшир, США), и Дилан Вагнер с кафедры психологии Университета штата Огайо решили проверить, как мозг человека воспринимает реальных друзей и выдуманных.

Участниками эксперимента стали 19 поклонников сериала НВО «Игра престолов», основанного на цикле романов «Песнь льда и огня» американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина. Испытуемые рассказали, какие герои им больше всего симпатизируют и наиболее близки по духу.

Мозг участников сканировали при помощи магнитно-резонансной томографии. Параллельно с этим им показывали ряд имен: их самих, девяти реальных друзей и одного из девяти персонажей «Игры престолов». Также называли черты характера — «грустный», «умный», «заслуживающий доверия», «вежливый» и так далее. Добровольцы отвечали на вопрос, подходят ли эти качества указанным людям.

Исследователи измерили активность медиальной части префронтальной коры (mPFC) — этот участок головного мозга показывает повышенную активность, когда люди думают о себе и других людях. В итоге ученые выяснили, что неодинокие участники эксперимента находили различия между реальными людьми и вымышленными персонажами. В то же время у брошенных друзьями добровольцев mPFC реагировала на героев сериала почти так же, как на живых приятелей.

Эксперты объяснили, что у одиноких людей границы между реальными и вымышленными персонажами в медиальной части префронтальной коры размыты. Следовательно, такие люди обращаются к несуществующим в мире героям, чтобы удовлетворить свое чувство принадлежности, тем самым перестав быть брошенными.

Однако самые любимые персонажи «Игры престолов» повлияли даже на наименее одиноких людей. Такие персонажи были ближе к настоящим друзьям, чем все остальные герои.

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