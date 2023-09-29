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Под Молодечно дерзкий аист вновь совершил побег

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  • 29.09.2023, 20:51
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Под Молодечно дерзкий аист вновь совершил побег

Его ловили два дня всем городом.

Молодечно второй раз за месяц взбудоражил аист Смельчак, который живет в агроусадьбе в деревне Тивидовка. Он 27 сентября снова сбежал от хозяев. Птицу искали двое суток — беглец пищал и просил кушать, пишет Kraj.by.

«У нас четыре аиста. Двое не летают, двое — поднимаются на крыло. Не на цепь же нам их сажать. Конечно, выпускаем гулять. Так вот, в среду один летающий вернулся, а Смельчак — опять нет. Ничего не поделаешь. Это инстинкт. Птица пытается отправиться зимовать на юг. Все его сородичи уже улетели, а у него не получится, даже если очень захочет, но попытки-то все равно делает. Да и город, похоже, он полюбил», — рассказала хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская.

Молодечненцы помогали Анастасии ловить аиста. Два дня они сообщали ей места, где видели Смельчака.

Анастасия же просила горожан ни в коем случае не кормить и не обижать птицу. «Ой, в четверг гонялись за аистом по всему городу. Случалось, приезжаем в одно место по сообщению людей и только исчезающее за домом крыло видим», — рассказала она.

Когда уже стемнело, ей сообщили, что Смельчак на улице Притыцкого сидит на крыше дома недалеко от пиццерии. Пришлось ждать утра.

«А сегодня в семь часов утра нам сообщили, что Смельчак находится возле часов на улице Притыцкого, ходит по „Бродвею“. Там мы его и поймали. Но это уже не очень сложно. Он был голодный, запищал, увидев рыбу, и сам к нам пошел», — поделилась Анастасия.

Голодный аист нашелся на улице Притыцкого. Фото: Анастасия Чернявская

Смельчака отвезли домой. Анастасия надеется, что этот второй побег станет последним.

В прошлый раз, в начале сентября, за Смельчаком гонялись сутки. Нашли аиста на памятнике Ленина — птица сидела на его макушке.

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