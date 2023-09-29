Усик и Фьюри окончательно согласовали бой 29.09.2023, 21:01

Названы сроки.

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Instagram-аккаунты Фьюри и Усика и ESPN.

Британский и украинский боксеры обнародовали фото, которые свидетельствуют, что они подписали контракт на проведение боя. Он пройдет в Саудовской Аравии.

В то же время источники ESPN сообщили, что бой может состояться 23 декабря или в январе.

При этом у Фьюри на 28 октября запланирован бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он также состоится в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе несколько месяцев.

Британский спортсмен регулярно выдвигал ультиматумы и нестандартные требования для проведения поединка.

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