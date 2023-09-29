Кандидатам в президенты США предложили посетить Украину 29.09.2023, 21:05

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Украинские власти предложили кандидатам в президенты США посетить Украину. Это помогло бы им сформировать позицию насчет Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака на встрече с журналистами.

«Мы постоянно держим контакт с обеими партиями Конгресса. И этот контакт продолжается в течение всего времени. Более того, мы пригласили всех кандидатов в Украину, чтобы их позиция по отношению к Украине была сформирована после того, как они все своими глазами увидят», - заявил Ермак.

Он напомнил, что в Украину уже приезжали бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майк Пенс, которые будут участвовать в президентских выборах США.

По мнению руководителя ОП, поддержка Украины является абсолютным приоритетом США, поскольку американцы поддерживают украинцев, а само общество формирует позицию того или иного политика.

Стоит заметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

До начала голосования республиканцы и демократы должны будут определить по одному кандидату, который будет представлять их на выборах.

Фаворитом среди Республиканской партии сейчас является Дональд Трамп, а среди Демократической — Джо Байден.

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