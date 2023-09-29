Работник минского предприятия так хотел уволиться, что подал на него в суд 29.09.2023, 21:16

И выиграл.

Мужчина устроился на минское предприятие изолировщиком и подписал годовой контракт с 1 января 2023 года. Через несколько месяцев он захотел уволиться из-за проблем со здоровьем у матери, которая жила в другом городе.

На работе отказались расторгнуть контракт, поэтому мужчина обратился в суд. Представитель ответчика иск не признал.

Суд постановил, что контракт должен быть расторгнут досрочно на основании ст. 41 Трудового кодекса. В ней говорится, что по требованию работника при наличии уважительной причины, которая мешает выполнению работы, контракт можно расторгнуть досрочно.

Что считается уважительной причиной? Суд проанализировал, как ходит общественный транспорт от места жительства матери к работе мужчины, и пришел к выводу, что у него нет возможности работать с учетом семейных обстоятельств. Из пояснений сторон следует, что наниматель не предлагал изменить режим рабочего времени.

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