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Honda представила свой первый полностью электрический внедорожник

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  • 29.09.2023, 21:38
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Honda представила свой первый полностью электрический внедорожник

Дорогое удовольствие.

Honda полноценно представила Prologue. Это первый полностью электрический внедорожник компании, продажи которого стартуют в начале 2024 года.

Запас хода машины составляет 482 километра. У конкурентов в лице Hyundai Ioniq 6 и Hummer EV этот показатель выше. Однако Prologue, несмотря на это, будет более дорогим, чем аналоги. Цена электромобиля стартует примерно от $40 тысяч в базовой комплектации.

Внедорожник построен на архитектуре GM Ultium EV, как и электрокары GM, включая Chevy Blazer EV. Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 85 кВт-ч, которая одинаково подходит и для заднеприводной, и для полноприводной версии. Однако запас хода в 482 километра указан только для первой. Какой показатель будет у второй, пока неизвестно.

Зато характеристики двигателя Honda указала именно для полноприводной версии. Мощность составляет 288 лошадиных сил, а крутящий момент — 451 Ньютон-метра. Вероятнее всего, у заднеприводного варианта авто показатели ниже.

Длина колесной базы Prologue — 309 сантиметров. Это на 12,7 сантиметров больше, чем у Honda Pilot. Внедорожник вмещает пять человек. В стандартной комплектации электрокара поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto. А внутри имеются 11-дюймовый дисплей, выступающий приборной панелью, и 11,3-дюймовый информационно-развлекательный экран.

Prologue будет поставляться с домашней зарядной станцией мощностью 11,5 кВт. А дополнительная опция — портативная зарядка на 7,6 кВт. Вместе с первой и второй идут кредиты на зарядку и установку.

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