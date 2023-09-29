ВСУ разбили наступление оккупантов под Урожайным 29.09.2023, 22:07

Минус четыре танка, три БМП и более 30 ликвидированных оккупантов.

Это короткое видео об одном дне работы FPV-подразделения «Булава» и группе аэроразведки 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.

Трудный был день… Оккупанты попытались отбить Урожайное и направили колонны бронетехники на наших закрепившихся там пехотинцев.

💥 Важлива перемога: мінус 4 танки, 3 БМП та більше 30 ліквідованих окупантів: як ЗСУ, застосувавши FPV-дрони, розбили наступ окупантів під Урожайним



🇺🇦 Це коротке відео про один день роботи FPV-підрозділу “Булава” та групи аеророзвідки 3 батальйону окремої Президентської… pic.twitter.com/YQkkObUYIU — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 29, 2023

Однако атака оккупантов потерпела полную неудачу, бронегруппа была разбита FPV-дронами «Дикие Шершни», которые бойцам поставило сообщество Цензор.НЕТ. В профессиональных руках операторов «Булавы» четыре танка и три БМП в день превратились в металлолом. Также было уничтожено более 30 штурмовиков оккупантов, которые были в составе бронегруппы. Раненых уже не считали...

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