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ВСУ разбили наступление оккупантов под Урожайным

  • 29.09.2023, 22:07
ВСУ разбили наступление оккупантов под Урожайным

Минус четыре танка, три БМП и более 30 ликвидированных оккупантов.

Это короткое видео об одном дне работы FPV-подразделения «Булава» и группе аэроразведки 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого.

Трудный был день… Оккупанты попытались отбить Урожайное и направили колонны бронетехники на наших закрепившихся там пехотинцев.

Однако атака оккупантов потерпела полную неудачу, бронегруппа была разбита FPV-дронами «Дикие Шершни», которые бойцам поставило сообщество Цензор.НЕТ. В профессиональных руках операторов «Булавы» четыре танка и три БМП в день превратились в металлолом. Также было уничтожено более 30 штурмовиков оккупантов, которые были в составе бронегруппы. Раненых уже не считали...

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