В одном из дворов в Гродно появилась необычная социальная реклама 29.09.2023, 22:44

Фотофакт.

Рядом с входом в подъезд одной из гродненских многоэтажек появился стенд-напоминание. Он призывает не оставлять мусор у входа в дом, а доносить его до мусорных контейнеров, передает newgrodno.by.

Причем, установка стенда – это своеобразная реакция на то, что происходит во дворе. К сожалению, не все жильцы правильно выкидывают мусор. Некоторые не доносят его до контейнеров (до площадки около 50 метров), а оставляют пакеты в маленьких урнах у входа или рядом с ним.

Потом весь этот мусор вороны и собаки растаскивают по двору. Сами представляете, какой это вид и запах.

Одна из таких попыток даже попала на видео. Теперь, надеются жильцы, порядка во дворе станет больше.

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