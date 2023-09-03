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«Найти и уничтожить!»: Зеленский показал героическую работу украинских артиллеристов

  • 3.09.2023, 0:11
«Найти и уничтожить!»: Зеленский показал героическую работу украинских артиллеристов

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников 47-й бригады за их эффективную работу и защиту территорий Украины в Запорожской, Донецкой и Сумской областях. Он подчеркнул, что гордится храбростью и точностью всех воинов-артиллеристов.

Об этом лидер Украины написал в своем Telegram-аккаунте.

Президент также отметил, что на эмблеме 47-й отдельной артиллерийской бригады присутствует лозунг: «Найти и уничтожить». И на поле боя бойцы бригады действуют именно по этому принципу.

«Благодарю воинов 47-й бригады за эффективную защиту нашей земли в Запорожской, Донецкой и Сумской областях, за силу в наших северных регионах. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину! Слава Украине», – написал Зеленский.

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