«Найти и уничтожить!»: Зеленский показал героическую работу украинских артиллеристов 3.09.2023, 0:11

Фотофакт.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил защитников 47-й бригады за их эффективную работу и защиту территорий Украины в Запорожской, Донецкой и Сумской областях. Он подчеркнул, что гордится храбростью и точностью всех воинов-артиллеристов.

Об этом лидер Украины написал в своем Telegram-аккаунте.

Президент также отметил, что на эмблеме 47-й отдельной артиллерийской бригады присутствует лозунг: «Найти и уничтожить». И на поле боя бойцы бригады действуют именно по этому принципу.

«Благодарю воинов 47-й бригады за эффективную защиту нашей земли в Запорожской, Донецкой и Сумской областях, за силу в наших северных регионах. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину! Слава Украине», – написал Зеленский.