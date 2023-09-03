Эксперты по сну назвали еду, из-за которой вы просыпаетесь ночью 3.09.2023, 1:34

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Многие едят этот продукт перед сном.

Когда вы не спите ночью и изо всех сил пытаетесь заснуть, возможно, вы перебираете все причины, которые могли бы к этому привести - жалеете о лишней чашке кофе. Одна из причин бессонницы, о которой вы, возможно, не подумали, - соленая закуска, которую съели перед сном, пишет mirror.co.uk.

По словам Кэтрин Холл, эксперта по сну с более чем 13-летним клиническим опытом, есть определенные продукты, которых следует избегать, чтобы улучшить свой сон. Есть один тип продуктов, который может усугубить бессонницу - соленая пища, такая как чипсы или соленые орехи. Правильно, закуски, которые вы, возможно, жуете во время просмотра фильма перед сном, могут мешать уснуть.

«Это часто может оставаться незамеченным, когда мы говорим с людьми об их питании и сне. Хотя некоторые из них очевидны, например, высокое потребление сахара, соль можно упустить из виду. Если вы не можете заснуть или изо всех сил пытаетесь уснуть, соль может быть корнем проблемы. Продукты с высоким содержанием натрия приводят к задержке жидкости и повышению кровяного давления, из-за чего организму трудно полностью отключиться после употребления таких закусок, как чипсы или соленые орехи. Это приводит к так называемому поверхностному сну, когда сон не очень глубокий и часто может включать в себя такие нарушения, как частое посещение туалета, поскольку исследования показывают, что это может быть вызвано слишком большим количеством соли в рационе», - объяснила эксперт.

В связи с этим Кэтрин рекомендует съедать банан перед сном.

«Это может вызвать удивление, и не зря, потому что бананы ассоциируются с началом дня, а не с его завершением. Однако бананы содержат триптофан, который способствует выработке мелатонина, и магния, который является релаксантом. И то, и другое способствует расслаблению и сну, поэтому отложите чипсы в сторону и съешьте банан перед сном», - посоветовала она.

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