В Москве отменили десятки авиарейсов и срочно эвакуировали вокзал 3.09.2023, 8:04

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В чем причина?

В Москве в трех аэропортах отменили более 20 авиарейсов. Также эвакуировали Киевский вокзал.

Это произошло в ночь на воскресенье из-за сообщения об угрозе взрыва. Соответствующая информация появилась в российских СМИ.

Так, по состоянию на 00:26 по московскому времени в аэропорту «Внуково» отменены 6 рейсов, еще 5 задержаны, в «Шереметьево» задерживаются 6 рейсов. В «Домодедово» задержаны 8, еще 17 отменены.

По данным экстренных служб, также проходит эвакуация Киевского вокзала российской столицы.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», – сказали в экстренных службах.

В настоящее время на вокзале работают специалисты, информация проверяется.

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