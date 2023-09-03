Пашинян: Однажды мы проснемся и увидим, что России на Кавказе больше нет 3 3.09.2023, 8:24

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РФ беспомощна в регионе по двум причинам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о Карабахском конфликте между армянами и азербайджанцами, обвинил Россию в бездействии на Кавказе. По его словам, из-за этого РФ отдаляется от этого региона.

Об этом Пашинян сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. По каким причинам, мы не знаем. Мы можем комментировать, но я не могу утверждать», – отметил он.

Политик добавил, что сейчас происходят такие процессы, которые наводят на мысль о том, что «тот же сценарий может повториться, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет».

По словам Пашиняна, миротворческие силы РФ не выполняют свою миссию – Лачинский коридор в настоящее время не находится под контролем миротворцев.

«Причин может быть две: либо РФ не может, либо не хочет сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично...Думаю, где-то они не хотят, где-то не могут», – сказал премьер.

Он признал, что зависимость Армении от РФ в сфере безопасности является стратегической ошибкой. Уже постфактум, столкнувшись со всеми возможными негативными последствиями этого, страна начинает пытаться диверсифицировать свою политику безопасности.

«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», – отметил Пашинян.

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