«Небо осветилось, будто настал день»: в Турции упал необычный метеорит 3.09.2023, 8:44

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Редкое явление показали на видео.

На юго-востоке Турции вечером субботы, 2 сентября, упал метеорит. Горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Луч света, осветивший тьму ночи в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии, вызвал страх и панику.

Событие произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо озарилось сначала синим, потом зеленым, затем красным цветом.

Объект, считающийся метеоритом, рухнул, вероятно, в провинции Шанлиурфа. Однако он был замечен из многих точек Турции, особенно в Диярбакыре, Малатье, Эрзуруме, Элязызе, Газиантепе, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии.

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