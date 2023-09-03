«Небо осветилось, будто настал день»: в Турции упал необычный метеорит
- 3.09.2023, 8:44
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Редкое явление показали на видео.
На юго-востоке Турции вечером субботы, 2 сентября, упал метеорит. Горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями.
Об этом сообщают турецкие СМИ. Луч света, осветивший тьму ночи в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии, вызвал страх и панику.
Событие произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо озарилось сначала синим, потом зеленым, затем красным цветом.
Объект, считающийся метеоритом, рухнул, вероятно, в провинции Шанлиурфа. Однако он был замечен из многих точек Турции, особенно в Диярбакыре, Малатье, Эрзуруме, Элязызе, Газиантепе, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии.