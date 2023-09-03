закрыть
3 сентября 2023, воскресенье, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Небо осветилось, будто настал день»: в Турции упал необычный метеорит

  • 3.09.2023, 8:44
  • 4,620
«Небо осветилось, будто настал день»: в Турции упал необычный метеорит

Редкое явление показали на видео.

На юго-востоке Турции вечером субботы, 2 сентября, упал метеорит. Горящие обломки были видны в небе над несколькими провинциями.

Об этом сообщают турецкие СМИ. Луч света, осветивший тьму ночи в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии, вызвал страх и панику.

Событие произошло 2 сентября около 20:40. Темное небо озарилось сначала синим, потом зеленым, затем красным цветом.

Объект, считающийся метеоритом, рухнул, вероятно, в провинции Шанлиурфа. Однако он был замечен из многих точек Турции, особенно в Диярбакыре, Малатье, Эрзуруме, Элязызе, Газиантепе, в регионе Восточной и Юго-Восточной Анатолии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин