Лукашенко загнали в экзистенциальный тупик Сергей Климовский

3.09.2023, 8:55

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Польша и страны Балтии сделали сильный ход на упреждение.

Ликвидация ЧВК «Вагнер» как юрлица в Сирии и Африке набирает обороты, что и ожидалось. Но есть вопрос, когда Лукашенко с Путиным возьмут лопаты и начнут копать яму, приговаривая: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив, но жить в Беларуси больше не будет».

Кремль поручил ликвидацию «Вагнера» в Сирии генералу Евкурову, два месяца назад беседовавшему с Пригожиным в Ростове, сидя на лавочке перед штабом оккупационных войск. С этой целью Евкурову пришлось 27 августа прилететь в Дамаск. Там он вместе с генералом Али Махмудом Аббасом, начальником войск Асада, встретился с командирами вагнеровцев. Евкуров поставил их перед выбором – улететь со своими отрядами в РФ или перейти в подчинение ее командования в Сирии. Начальника войск Асада на эту «стрелку» он пригласил, так как на сирийцев возлагается разоружение тех вагнеров, которые начнут искать третий вариант в виде перехода на службу к Асаду или к местным компаниям. В этом случае сирийцы должны отключить вагнеровцам свет, воду и еду. Евкуров имеет инструкцию не допустить перестрелок между россиянами, почему и привлекает сирийцев.

Есть и другая причина – «Вагнер» в Сирии занят в основном охраной нефтепромыслов и для этого давно нанимает в свои подразделения местных жителей. По оценкам «Сирийской обсерватории по правам человека» в таких подразделениях суммарно около 3 тыс. боевиков разной степени подготовки. Неизбежна проблема, а этим куда деваться, ведь они подданные Асада, а не РФ. Шойгу хочет перетащить часть из них в Украину, почему и отправил в Сирию решать этот сложный вопрос Евкурова как своего заместителя.

У Шойгу со спецподразделением войск РФ «Вагнер» проблемы, похожие на те, которые всю войну были у генштаба Вермахта со спецотрядом Оскара Дирлевангера, который то сужали до батальона, то раздували до дивизии. Дирлевангер был в 1934 г. осужден, а так как он был не из партноменклатуры как Пригожин, то не смог стать «поваром Гитлера» и уехал воевать добровольцем в Испанию на стороне Франко. Затем ему поручили возглавить вне Вермахта отряд из браконьеров и военных, нарушивших кодекс чести арийца. Потом стали использовать против партизан, пополняя уголовниками, пленными из Красной армии и разным сбродом. Сожжение Хатыни – мелкий эпизод в послужном списке зондеркоманды Дирлевангера. Более масштабные злодеяния дирлевангеровцы совершили при подавлении Варшавского и Словацкого восстаний, когда их численность довели до бригады. Армейцы относились к ним с брезгливость и Дирлевангер не мог кричать: «Где снаряды!», когда его команду погнали на фронт.

Кремль и ФСБ, создавая «Вагнер» и медийно надувая Пригожина, модифицировали опыт гитлеровцев и довели его до максимы. Ситуация в Африке вынудила Кремль ликвидировать «Вагнер» как спецподразделение и юрлицо, но так как российскую версию зондеркоманды Дирлевангера непомерно раздули, то теперь Шойгу приходится фильтровать это дерьмо на предмет извлечения полезностей.

Поэтому Евкуров, по указанию Шойгу, слетал 22 августа за день до падения Пригожина в ту часть Ливии, которую контролирует Хафтар, а затем в Сирию. В хафтаровской Ливии проще – вагнеров мало и она важный пункт, откуда нелегальные мигранты плывут в Италию. Британская разведка не без оснований предполагает, что к падению самолет Пригожина мог быть причастен генерал-майор ГРУ генштаба РФ Андрей Аверьянов, курирующий Африку.

Аверьянов родился в 1966 г. в Ашгабаде и в 1988 г. закончил общевойсковое военное училище в Ташкенте. По линии ГРУ участвовал в войнах в Югославии, Чечне, а затем в Сирии. В 2014 г. брал Крым. Считается одним из топ-менеджеров атаки мигрантами на ЕС в 2015-2017 гг. Может быть причастен к переброске мигрантов из Африки в Беларусь. По данным «Билингкэт» причастен к отравлению Скрипаля, подрыву склада с оружием в Чехии и к попытке переворота в Черногории в 2016 г. На саммите «Африка – Расея» Путин лично познакомил его с главой ЦАР. При знакомстве Аверьянов кратко ответил – «Безопасность» на вопрос о сфере своей деятельности. По данным британцев, Аверьянов еще до саммита ездил в Африку. Предполагается, что для анализа ситуации на месте, в том числе и по вагнеровцами. На этом и строится версия о его конфликте с Пригожиным. Вероятно, Аверьянов относился к нему как немецкие армейцы к Дирлевангеру.

«Уолл-стрит журнал» полагает, теперь на Аверьянова возложено задание профильтровать в Африке не только вагнеровцев. Он становится главным «смотрящим» от Кремля за Сахарой по линии ГРУ и Шойгу. В связи с объявлением в Мали джихада «Вагнеру» эту ЧВК не только ликвидируют, но и меняют всю тактику. Вместо одной крупной ЧВК «Вагнер», действующей в ряде стран Африки, будут работать через мелкие ЧВК, зарегистрировав их по несколько штук в каждом государстве. Такие ЧВК существовали и параллельно с «Вагнером», но теперь они в приоритете.

В приоритет также базовая регистрация таких ЧВК не в РФ, а в «серой зоне» – в Абхазии, в Приднестровье, на оккупированных территориях Украины и в странах Азии. Например, ЧВК «Конвой» зарегистрирована в Крыму. Это нужно, чтобы «уши» Москвы не слишком торчали. По этой же причине боевики, нанимаемые в ЧВК, не подписывают контракт с министерством захватов РФ даже тайно. Такие контракты заключают только с высшим командным составом ЧВК.

Этот многоголовый «Змей Горыныч» из ЧВК должен, по замыслу Москвы, упростить ей достижение своих целей в Африке и позволять избавляться от ставших неудобными голов без того вселенского шума, как получилось с «Вагнером». Так удобней и в контексте растущей конкурентной борьбы за Африку между Москвой и Пекином.

Недавний саммит БРИКС + Африка принес Москве три крупных разочарования.

Первое – Пекин не шумно, но уверено продвигает себя в начальники «глобального Юга», используя синергию РФ. Москва шумит, а каштаны падают в карман Пекина. Повторяется старая история конкуренции СССР с Китаем в соцлагере и вне его. Второе разочарование – Москва три года на саммитах БРИКС кричала о необходимости глобальной дедолларизации и в итоге получила юань в качестве замены доллару, а не свой рубль. Третье и самое жестокое разочарование – Си Цзиньпин на саммите нагло увел у нее из рук если не всю ЮАР, то Сирила Рамафосу точно, пообещав ему разностороннюю поддержку на выборах в 2024 г.

В Кремле сильно обиделись и после саммита росСМИ наводнили статьи о том, как все плохо в экономике Китая. Статьи более-менее объективные, но раздражение заметно, хотя еще не переросло в постулат о неизбежном загнивании китайского капитализма, коммунизма или чего-то другого.

В ответ Пекин с китайским юмором, который становится похож тонкостью на английский, вежливо пригласил лично Путина приехать в октябре на форум «Один пояс, один путь». На этот форум ездили только делегации малых стран, чтобы попросить юаней. Ездили Балканы и Восточная Европа, но обычно не на уровне глав государств. В Пекине есть четкое правило – с крупными странами он беседует в G20 или индивидуально, а с остальными на собраниях «Один пояс, один путь». Пекин, пригласив Путина, поставил РФ на место Литвы, Чехии и тех стран Европы, которые перестали ездить на эти форумы. В Кремле видят подвох и говорят, что Путин думает, ехать или сказать, что сильно заболел. Сказать, что очень занят – нельзя.

Но у Пекина тоже есть в Африке свои проблемы помимо Москвы, с которой ему надо как-то поделить Эритрею, Мозамбик и Зимбабве. Причем, эти проблемы мало связаны с Нигером, где хунта генерала Тчиани, похоже, скоро согласится на какую-то почетную капитуляцию.

Контуры этих проблем проступили сначала в Зимбабве, а теперь и в Габоне. В январе 2022 г. китайская компания Sinomine купила за 180 или 200 млн. долларов с целью добычи лития самый древний рудник в Зимбабве, построенный британцами. Но в 2023 г. зимбабвийские марксисты заявили китайским коммунистам, что те обязаны перерабатывать литий не в КНР, а на месте иначе это неоколониализм. Что ответили китайцы – неизвестно. Возможно, дали денег оппозиции и действующий президент Эммерсон Мнангагва, помня опыт Лукашенко, скромно нарисовал себе победу в первом туре с 50,8% голосов. Оппозиция, говорившая уже в начале о массовом подкупе избирателей, заявила, что результат проверить невозможно и он сфальсифицирован, но до майдана не дошло. Не исключено, что китайцы дали денег и тем, и тем, из расчета, что в итоге их не заставят строить завод в Зимбабве по переработке лития и по экологическим нормам ЕС.

Китай был первой страной вне Африки, которая отреагировала на военный переворот в Габоне, приведший к падению авторитарного режима семьи Бонго, правящей в стране с 1968 г. До 1991 г. в Габоне была разрешена только одна партия по образцу КПСС, а после краха СССР разрешили ограниченную многопартийность. Эта поспешность наводит на мысль, что у Пекина были какие-то дела с правящим в Габоне кланом. Последние 50 лет Пекин никогда не спешил осуждать раньше всех на планете перевороты в Африке.

В отличие от Москвы, которая устраивает перевороты в Африке, чтобы поставить своих людей, Пекин дозированно скупает местные элиты по мере надобности. Поэтому для него перевороты в прикормленных странах – это деньги, выброшенные на ветер, и потребность в повторных инвестициях. В результате Пекин переворот в Габоне осудил, но призвал всех к диалогу и сохранению жизни арестованному Али Бонго. Пекин пытается торговаться с целью сохранить свои вложения в элиту Габона. Опять же, в отличие от Москвы, которая осудила переворот и неоколониализм, предложила свои услуги, и судорожно пыталась вспомнить, что связывает РФ с Габоном. Так как кроме продажи в ХХ в. «калашей» для отстрела охотников на слонов ничего не вспомнила, то объявила – в Габоне якобы тоже работала ЧВК «Вагнер». Но это слабый и фиктивный аргумент. К тому же, Пригожин не открывал Габон, как Колумб Америку. Москва явно мстит Пекину за уведенного Рамафосу, покушаясь на Габон.

В итоге из всех стран «глобального Юга» ЧВК «Вагнер» пока остается только в Беларуси. В этот клуб принимают не по месту страны на глобусе, а на основании того, как долго местный авторитарист смог продержаться и в каком официальном статусе. Лукашенко отвечает всем критериям и законно входит в клуб «глобальный Юг».

Кремль планировал сохранить ЧВК «Вагнер» только в одной стране «глобального Юга» – в Беларуси. Лукашенко даже глумливо зарегистрировал его как просветительское общество по месту дислокации. Но 28 августа Латвия, Литва, Польша и Эстония сломали этот план, потребовав «Вагнер» из Беларуси удалить де-факто и де-юре, иначе закроют границу с Беларусью. Но не сказали, когда. Могут закрыть в любой день на две-три недели для пробы.

В этом случае Кролевец – Кенигсберг станет островом и начнет дрейфовать в родную гавань, а торговля Казахстана, Китая и РФ через Польшу с ЕС окончательно прекратится. Для Москвы официальное сохранение «Вагнера» в Беларуси имеет смысл, чтобы использовать его в приграничных провокациях и говорить – «Это не мы. Это бесхозный «Вагнер», запрещенная в РФ организация. Все претензии к Лукашенко». В свою очередь Лукашенко будет повторять старый нарратив, что охранять границу с ЕС он не нанимался.

Но эта схема становится бессмысленной при закрытии границы. Польша и страны Балтии сделали сильный ход на упреждение. Теперь для Кремля и Лукашенко официально закрыть «Вагнер» в Беларуси означает публично признать свое поражение и без единого выстрела. В результате Кремль перед выбором – продолжать действовать по схеме и довести ситуацию до закрытия границы и затем похоронить «Вагнер», чтобы ее открыли, или сразу его похоронить, чтобы ее не закрыли.

Что выберет Москва, пока не ясно. Но ясно, что Польша и страны Балтии создали сильное оружие против нее. Если Москва решит, что «Вагнер» и вся схема с провокациями на границе не стоят того, чтобы ее закрыли, и похоронит «Вагнер», то следующим шагом коалиции из Польши и стран Балтии станет требование к Лукашенко освободить всех политзаключенных, иначе граница закроется. В дальнейшем условием сохранения открытой границы может стать требование вывести оккупационные войска РФ с Запорожской АЭС. Такие перспективы уже ставят Кремль в экзистенциальный тупик. Выход из него Кремль пока ищет в пьянке на командно-штабных учениях с генералами и полковниками из стран ОДКБ, которые идут в Беларуси с 1 по 6 сентября. Пить будут в условиях, приближенных к боевым, – в палатках и на природе, если погода позволит.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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