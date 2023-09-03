Как выглядят квартиры в Минске с самым дешевым «квадратом» 3.09.2023, 9:16

Есть вариант меньше тысячи долларов за метр.

В подборке Realt.by собрали однокомнатные квартиры с самым дешевым квадратным метром. Самая дорогая квартира стоит 49 тысяч долларов, дешевая — 35 900 долларов. Посмотрите, как они выглядят и где находятся.

Улица Холмогорская (Партизанский район)

В девятиэтажке 1993 года постройки на Холмогорской, 51 продается однокомнатная квартира на втором этаже. Ее площадь — 38,5 м², кухня занимает 7 метров.

В квартире отдельная жилая комната и раздельный санузел. В коридоре есть две ниши для хранения вещей. В комнате на полу лежит ДВП, в прихожей и кухне — линолеум, в санузле — плитка. Установлены стеклопакеты. Балкона нет.

До станций метро «Автозаводская» и «Тракторный завод» всего несколько остановок.

Стоит квартира 42 900 долларов, метр обойдется в 1114 долларов.

Улица Ротмистрова (Заводской район)

На Ротмистрова, 32 в девятиэтажном доме 1984 года постройки продается квартира в 34 «квадрата» и с кухней 7,2 м². Она находится на пятом этаже.

В квартире есть отдельная комната. Имеется в однушке и застекленный балкон. Санузел тут раздельный. В коридоре установлен шкаф-купе.

В оконных проемах установлены стеклопакеты ПВХ.

До станции метро «Могилевская» шесть остановок на общественном транспорте.

Стоит квартира 38 200 долларов. Метр — 1124 доллара.

Улица Ротмистрова (Заводской район)

В том же доме на Ротмистрова, 32 на седьмом этаже продается квартира. Ее площадь — 37,13 м², кухня — 6,92 м².

В квартире отдельная комната. В коридоре стоит шкаф-купе. Тут имеется раздельный санузел, но нет балкона. На полу лежит линолеум, в окнах стоят стеклопакеты.

Рядом с домом находится остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро — «Могилевская».

Стоимость квартиры — 35 900 долларов. «Квадрат» обойдется в 967 долларов.

Улица Солтыса (Партизанский район)

На последнем этаже десятиэтажки на Солтыса, 84 продается квартира. Дом построили в 2007 году. Общая площадь однушки — 44,9 м². Кухня занимает 10,1 м². Имеется технический этаж.

В комнату ведут две двери. Здесь же есть выход на утепленную лоджию, обшитую деревом. В квартире установлены деревянные стеклопакеты, в коридоре — шкаф-купе.

Санузел — раздельный.

Ближайшая станция метро — «Тракторный завод».

Цена квартиры — 49 тысяч долларов. Стоимость метра — 1091 доллар.

Улица Гризодубова (Октябрьский район)

Девятиэтажка на Гризодубовой, 7 в микрорайоне Сокол была построена в 2010 году. На восьмом этаже продается однушка площадью 37,8 «квадрата». Кухня занимает 9,3 м².

В кухне есть гарнитур и электрическая плита. В оконных проемах установлены деревянные стеклопакеты. Выход на застекленную лоджию находится в жилой комнате. На полу в квартире лежит линолеум. Потолки покрашены.

Санузел — раздельный. Туалет оклеен обоями. В коридоре стоит встроенный шкаф.

Дом находится рядом с выездом на МКАД-2.

Квартира стоит 42 900 долларов. Квадратный метр — 1135 долларов.

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